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高球／亞洲青少年高球巡迴賽 陳瑋利獲亞軍

2018-01-06 04:22中央社 台北5日電

首屆亞洲青少年高爾夫巡迴賽台灣青少年錦標賽在苗栗全國花園鄉村俱樂部舉行，地主小將...
首屆亞洲青少年高爾夫巡迴賽台灣青少年錦標賽在苗栗全國花園鄉村俱樂部舉行，地主小將陳瑋利（圖）5日最終獲得亞軍。 中央社（大會提供）
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首屆亞洲青少年高爾夫巡迴賽台灣青少年錦標賽，地主小將陳瑋利打完前兩輪後位居領先，可惜今天的末輪僅打出2鳥、6柏忌，高於標準桿4桿的76桿，最終以220桿獲得亞軍。

雖然未能贏得冠軍，陳瑋利的優異表現，獲亞洲青少年高爾夫巡迴賽（The Junior Golf Tour of Asia，簡稱JGTA）主辦單位頒發冠軍之星（Heart of aChampion Award）。

冠軍之星主要頒給12到15歲，在比賽期間表現的精神最佳、最有潛力拿到獎學金前往美國大學的選手，得獎者可以獲得2018年美國青少年高爾夫協會（AmericanJunior Golf Association，簡稱AJGA）賽季的豁免權。

賽事在苗栗全國花園鄉村俱樂部舉行，出身全國花園鄉村俱樂部的前輩好手潘政琮今天特地回到家鄉苗栗為這些明日之星打氣。

潘政琮說：「很高興回到苗栗家鄉，看到這些明日之星在全國球場的奮戰，讓我回想起小時候在這練球的情景。」他也表示，感謝全國花園球場總經理吳憲紘如此關心台灣下一代選手，提供這麼好的國際級業餘錦標賽舞台，給台灣青少年選手一個與國際接軌的機會。

JGTA在亞洲各地比賽，賽事獲AJGA認可，參賽選手可以獲得AJGA的積分，進而取得高層級的AJGA大賽資格，是亞洲選手通往美國大學的大門。

中國大陸選手唐俊禕今天打出2鳥、4柏忌的74桿，以總計219桿，後來居上拿下男子組冠軍。

高爾夫潘政琮

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