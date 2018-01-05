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郭婞淳入圍最佳女舉重選手 網路票選至月底

2018-01-05 18:06聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

郭婞淳。 聯合報系資料照 記者林俊良／攝影
郭婞淳。 聯合報系資料照 記者林俊良／攝影
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去年在台北世大運為台灣舉出金牌並打破世界紀錄的我國舉重好手郭婞淳，並在去年底的舉重世錦賽中收穫2金1銀，她入圍IWF國際舉重總會（International Weightlifting Federation）年度最佳舉重女選手，而目前這項2017年度最佳舉重男、女選手票選正在網路上開放民眾網路票選至31日，若郭婞淳順利當選，則是繼許淑淨之後，又1位台灣舉重選手獲此殊榮。

歷經2016年里約奧運挫敗，郭婞淳先在去年4月在阿什哈巴德亞錦賽女子58公斤級拿下3金，接下來8月的台北世大運，她以抓舉107公斤、挺舉142公斤，總和249公斤替中華隊摘下舉重競賽首金，其中挺舉更是一舉打破世界紀錄。

去年年底在美國舉行的舉重世錦賽，許淑淨在抓舉時不慎傷到右手肘，無緣在世錦賽摘金，她肩負替學姊摘下金牌的重任，在世錦賽拿下2金1銀，也讓她獲得2017年的運動菁英獎「最佳女運動員獎」。

而與郭婞淳競爭的好手皆是世錦賽的金牌國手，這次被IWF列入年度最佳舉重選手名單中，除了郭幸淳外，還包括印度恰努（Saikhom Mirabai Chanu）、美國的羅伯斯（Sarah Robles）、泰國的塔納桑（Sopita Tanasan）以及西班牙的瓦倫汀（Lidia Valentin）。

投票一路持續至元月31日，每人能投給男女選手各1票，只要輸入基本資料就能成為有效票。

投票網址：http://www.iwf.net/best-lifters-2017/

舉重郭婞淳許淑淨

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