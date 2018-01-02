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布里斯本女網／首度和新搭檔合拍 詹詠然奪首勝

2018-01-02 16:07聯合報 記者吳思儀╱即時報導

詹詠然（右）和荷拉薇可娃合影。圖／取自詹詠然臉書
詹詠然（右）和荷拉薇可娃合影。圖／取自詹詠然臉書
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我國網球好手「詹家姊妹」詹詠然詹皓晴，今日分別與搭檔攜手合拍，在布里斯本女網賽登場，但兩人本季首戰卻是不同結局。詹詠然喜迎首勝，為新賽季開出好采頭，但詹皓晴卻遭逆襲，無緣在8強賽上演姊妹對決的戲碼。

詹家姊妹今日接力登場，率先上場的詹皓晴出師不利，和斯洛維尼亞女將齊瑞波妮克（Katarina Srebotnik）合拍，最終未能把握契機，以6：3、6：7（2：7）、6：10不敵烏克蘭琪切諾克（Nadiya Kichenok）／澳洲蘿迪歐諾娃（Anastasia Rodionova）。

女雙「世界球后」詹詠然，自前搭檔「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）退役後，改與捷克荷拉薇可娃（Andrea Hlavackova）搭配，兩人合作首戰打出氣勢，以6：3、6：0擊敗荷蘭克萊查克（Michaella Krajicek）／俄羅斯庫卓亞瑟娃（Alla Kudryavtsva），拿下首勝。

首盤詹詠然／荷拉薇可娃雖在開賽首發被破後，趕緊調整節奏，予以反擊，3度破發對手，以6：3掌握先機。第二盤持續主導節奏，沒給對手喘息的機會，迅速以6：0搶下勝利。

賽後詹詠然在臉書分享與荷拉薇可娃的合影，兩人歡喜地露出笑容，比出代表首勝「1」的手勢，並寫下，「剛剛拿下2018首勝，同時也是我們搭檔的首場勝利。」

詹詠然詹皓晴辛吉絲

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