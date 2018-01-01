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NFL／16戰全敗！布朗史上第2支

2018-01-01 15:10世界日報 體育新聞組╱綜合報導

布朗難堪一季，本季16戰全輸。 歐新社
布朗難堪一季，本季16戰全輸。 歐新社
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克利夫蘭布朗收官戰的對手是鋼人，僅管鋼人四分衛「大班」羅斯里斯伯格（Ben Roethlisberger）和跑鋒貝爾（Le`Veon Bell）都沒上場，布朗仍舊一勝難求，終場以24：28敗陣，成為繼2008年底特律獅隊後，史上第2支例行賽全敗的球隊。

布朗第4節落後4分，最後2分鐘有機會搶勝，不過菜鳥四分衛凱薩（DeShone Kizer）傳球給柯爾曼（Corey Coleman）時、球卻彈出，布朗最後在鋼人27碼處4檔轉換失敗，無緣逆轉比賽。

在比爾晉級季後賽後，布朗隊成為現役未進季後賽荒最長的苦主（15季），雖然總教練傑克森（Hue Jackson）帶隊成績是1勝31敗，但球隊老闆已經放話，球隊明年的總教練仍是傑克森，布朗明年握有2支前4順位的選秀籤。

凱薩此役傳出314碼和2次達陣，全場6次遭擒，本季56次被擒殺創下隊史紀錄。傳球失誤方面，凱薩這場1次傳球遭截、本季累積22次，是聯盟最會被斷球的四分衛，排名第2的是泰坦四分衛瑪利歐塔（Marcus Mariota），但也才被抄15次而已。

布朗上季1勝15敗，直到倒數第二周才開胡，本季雖然季前熱身賽4戰全勝，但例行賽又被打回原貌、16戰全輸，布朗現在唯一能就期望的就是明年的選秀。

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