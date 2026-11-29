尋求PLG三連霸的桃園璞園領航猿隊，開季卻苦吞5連敗，今天在陳將双攻下PLG生涯新高21分領軍，洋將史密斯22分、13籃板發揮下，以98：87擊敗台鋼獵鷹隊，本季首勝終於開張，也中斷本季和獵鷹的3連敗。

領航猿本季遇傷兵問題，當家球星盧峻翔膝蓋開刀至少缺席3個月，主控白曜誠也因傷掛免戰牌，開季一戰難求，昨天就算有林正飆進追平外線，仍在延長賽敗給洋基工程方舟隊。

今天主場「背靠背」出賽的領航猿，面對獵鷹首節也陷入19：21落後，不過第二節本土、洋將都有發揮，李家慷、關達祐和伯朗單節都投進2記三分彈，團隊單節8投7中的外線命中率加持下，半場打完反以51：45超前。

下半場獵鷹雖有霸而穩和高國豪領軍追分，不過領航猿在洋將史密斯和陳將双發揮下仍維持優勢，最終就以11分差距迎接主場勝利，成為本季最後一支開胡隊伍。

陳將双昨天攻下19分已是加盟領航猿兩季來的新高，今天再將得分推進到21分，還有7籃板和7助攻；他場中受訪時提到，教練團有提醒「要想著把贏當一個目標」，在目前傷兵潮下，訓練中自己也被賦予更多責任，現在也是磨練關鍵時刻扛起球隊的機會，「現在可以撐起來，代表小白（白曜誠）和峻翔回來時，有更多支援和調整。」

除陳將双轟下PLG個人新高，李家慷今天也有17分，加上史密斯「雙10」及伯朗17分挹注，總算拿到本季和獵鷹的對戰首勝。

獵鷹洋將霸而穩和翟蒙各攻下21分，霸而穩還有16籃板；本土以高國豪18分最佳，谷毛唯嘉11分。