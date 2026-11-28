開季苦吞4連敗的PLG衛冕軍桃園璞園領航猿隊，今天回到主場迎戰洋基工程方舟隊，在兩隊都要力拚賽季首勝的情況下，雙方一路拚戰到延長賽，最終方舟以109：106險勝領航猿，率先奪下賽季首勝，領航猿則是苦吞開季5連敗。

上賽季完成2連霸的領航猿，今年開季卻經歷洋將戰力的不穩定以及本土兩員大將盧峻翔、白曜誠因傷缺陣，導致一勝難求。至於方舟在休賽季補進林秉聖後，賽季首戰則是以5分差距不敵獵鷹隊。

兩支勝場尚未開胡的球隊今天在桃園巨蛋交鋒，上半場方舟雙洋將莫里斯、湯普森就不斷在禁區對領航猿施壓，讓領航猿洋將伯朗在上半場就陷入犯規麻煩，第二節剩下3分鐘時個人就累積四犯，上半場打完方舟也以47：45領先。

易籃後，兩隊依舊打得拉鋸，但方舟張傑瑋、林秉聖挺身而出，先是張傑瑋在第三節個人進帳12分，第四節林秉聖更是接力出擊，先在防守端負責看防領航猿洋將米爾納，多次擋下對手攻勢，個人單節也有13分進帳，幫助方舟一度在第四節最後57秒取得7分領先。不過正規賽最後階段方舟卻自亂陣腳，讓領航猿展開反撲，甚至靠著林正在倒數20秒投進追平比數三分球，將比賽帶入延長賽。

延長賽雙方一來一往，倒數53秒方舟靠著湯普森兩罰1中取得1分領先，但史密斯回敬一記中距離跳投，領航猿有在倒數31秒取得領先，不過比賽最後19秒葉惟捷中距離跳投命中，加上湯普森、林秉聖4罰2中，最終方舟就以3分差距勝出，奪下賽季首勝，領航猿則是苦吞5連敗。

方舟今天共3名球員得分在20分以上，張傑瑋攻下25分，湯普森與林秉聖皆為22分，談到幫助球隊奪下首勝，林秉聖賽後說：「我覺得一到四節我們有點起伏，但這場比賽隊友太給力，很謝謝他們。第四節到延長賽我有很多球處理不好，還好惟捷投進三分球和隊友的功勞，跟我一起贏得比賽。非常開心。」

對於在第四節站出來防守領航猿洋將米爾納，並成功限制他的得分，林秉聖則說：「平時我就習慣守一些外援，他第四節時進攻處理球非常好，也投進很多高難度出手，他手感來了，我需要適時跳出來幫球隊守住每一波。」