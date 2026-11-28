克羅埃西亞今天在小組賽以80比69擊敗波蘭，成功搶下一張世界盃門票，結束長達13年的等待。另一方面，德國也在客場以78比76險勝拉脫維亞，提前確定晉級資格，並且間接幫助波蘭鎖定門票。

隨著兩場關鍵比賽結果底定，德國、波蘭與克羅埃西亞確定攜手前進2027年世界盃，拉脫維亞、以色列、荷蘭則是提前遭到淘汰。

對克羅埃西亞而言，這次晉級具有重大意義。這支歐洲傳統籃球勁旅上一次參加世界盃，已經是2014年在西班牙舉行的賽事，如今終於結束長達13年的缺席，再次站上世界級籃球舞台。

不僅如此，這也是克羅埃西亞近5年來首度取得大型國際賽事的參賽資格。過去幾年，克羅埃西亞接連無緣2023年世界盃、2024年巴黎奧運，以及2025年歐錦賽，國家隊長時間陷入國際賽低潮，如今終於成功突破。

克羅埃西亞陣中擁有豐富NBA與國際賽經驗的薩里奇（Dario Saric）扮演關鍵角色，繳出11分、12籃板、6助攻的全能數據；另外，布蘭科維奇（Danko Brankovic）則是攻下17分、8籃板。

至於德國今天贏球的最大功臣是射手歐布斯特（Andreas Obst），全場14投8中，三分球8投3中，攻下25分4籃板4助攻。

歐洲賽區其他3個小組賽方面，目前只有法國和土耳其確定拿到世界盃門票。