開季前6戰僅拿下1勝，包括近期苦吞4連敗的福爾摩沙夢想家，今天在主場出戰桃園台啤永豐雲豹賽前舉行上季冠軍戒指頒獎儀式，不過上半場夢想家在三分球手感盡失的情況下陷入苦戰，但下半場夢想家陳振傑、蔣淯安與林俊吉相繼挺身而出，領軍逆轉戰局，最終以110：107險勝雲豹，終止4連敗。

夢想家上季奪下隊史成軍首冠，不過今年開季卻受到傷病問題困擾，導致賽季前6場比賽僅拿下1勝，包括近期苦吞4連敗，戰績在全聯盟墊底。而今天賽前夢想家球團也舉行冠軍戒指頒獎儀式，並力求在主場止敗。

但今天上半場面對來訪的雲豹，夢想家又因為外線熄火陷入苦戰，所幸洋將基德挺身而出，上半場各人就包辦團隊4記三分球中的3記拿下17分，加上張宗憲也有11分進帳，幫助夢想家上半場打完僅落後雲豹1分。

易籃後，夢想家外線手感甦醒，尤其是近期轉戰先發的陳振傑個人單節三分球3投3中，一人就獨攬11分，帶領夢想家單節拉出34：20攻勢逆轉戰局，甚至是反取得13分領先。

第四節雲豹一哥高錦瑋領軍追分，開節就投進兩記三分球連拿8分，幫助雲豹追到僅剩5分差距，但關鍵時刻蔣淯安挺身而出，先是命中高難度三分球止血，又接連妙傳給霍爾曼灌籃與張宗憲上籃得手，還在防守端有精彩抄截與阻攻演出，與火力全開的高錦瑋互別苗頭。

比賽最後3分半鐘，雲豹錢肯尼三分球命中後雙方僅剩2分差距，但夢想家張宗憲的跳投命中後，林俊吉又補上一記三分球，儘管雲豹在倒數6秒靠著高錦瑋上籃追到2分差距，但雲豹最後一擊遭到封阻未能出手，最終夢想家就以3分差距險勝，終止4連敗。

夢想家今天共6人得分上雙，其中基德攻下22分，張宗憲19分，陳振傑與林俊吉16分，蔣淯安12分、7助攻、4抄截。雲豹則以高錦瑋25分、7助攻和溫布許31分最佳。