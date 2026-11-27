地主球迷歡呼吶喊聲中，輔仁大學男、女籃，在輔大中美堂留下「2026亞太天主教大學運動會」 首屆冠軍。其中輔大女籃克服身高劣勢，以70比65逆轉扳倒勁旅澳洲天主教大學。致勝關鍵功臣黃以恬笑說，「能在輔大同學面前打出一場漂亮比賽，能讓輔大體育運動被大家看到，這是很棒的一件事。」

輔大女籃預賽曾遭遇澳洲天主教大學，當時以64比75落敗，女籃教練劉正邦指出第二次對陣，更理解對手的體系跟打法，特別加強團隊外線防守與壓迫限制對方後衛的組織傳導。儘管開局落後超過5分，但進入下半場戰術執行更明確，才有辦法在第三節以23比14扭轉戰局。

輔仁大學女籃在主場奪下首屆亞太天主教大學運動會冠軍。 輔仁大學提供

「第四節那個狀況，當下我沒有想太多，就是照著教練指示，順順做下去，有沒有投進其實都沒有關係，做好自己工作，然後相信隊友會幫我製造機會。」黃以恬關鍵時刻挺身而出，末節對手打出一波7比0攻勢反超，直到剩下6分11秒，才由她突破封鎖，並連得八分穩住陣腳，避免被對手拉開分差，最終守住勝利。

輔仁大學女籃上次在聯賽與國際賽會站上頒獎台頂端，已經是2015年的UBA大專籃球聯賽公開二級后冠。劉正邦認為球隊超過10年沒嚐過冠軍滋味，他深信這座榮耀會帶給團隊自信心，「我們球員身高太矮了(平均身高163公分)，她們常常不相信自己有辦法站在UBA一級舞台上，那經過這次賽會，對球員最大收穫就是，她們有辦法去跟高層級對手競爭抗衡。」

輔仁大學女籃在主場奪下首屆亞太天主教大學運動會冠軍。 輔仁大學提供

劉正邦很感謝校方主辦亞太天主教大學運動會，藉由體育運動幫助學生交流，「我們球員很需要對戰經驗，這種面對不同球風，像日本、澳洲、台灣都完全不一樣，她們可以感受這些，然後從中相信自己，這真的非常有幫助。」

黃以恬這場三分球9投4中，貢獻19分，大一菜鳥李亞芸得到10分、8籃板，丁羽砍下11分，即使籃板39比52遠不如對手，但輔大團隊防守造成澳洲天主教大學女籃發生19次失誤。

輔仁大學女籃在主場奪下首屆亞太天主教大學運動會冠軍。 輔仁大學提供

「經過這次賽會後，我們對高個子球員防守會更有信心，進攻也更清楚，大家各司其職更團結。」黃以恬很開心學校主辦運動會，而與其他國外同學，場內場外交流都收穫滿滿。

她很享受這段過程，期待這座冠軍凝聚團隊，「讓我們彼此更相信，更齊聚一心，可以帶著這種團結氛圍，前進UBA下一個階段。」

輔仁大學女籃在主場奪下首屆亞太天主教大學運動會冠軍。 輔仁大學提供

男籃方面，由於韓國檀國大學必須提前返國，無法參與冠軍賽，所以依競賽規程，遞補決賽隊伍。由輔大男籃對壘澳洲天主教大學，驚濤駭浪中，輔大以76比67勝出奪冠。

輔大男籃楊曜名貢獻全隊最高16分，他非常感謝同學進場相挺，感受到比富邦人壽UBA聯賽還熱烈的氛圍，他期許帶著這樣的祝福與洗禮邁向UBA聯賽舞台。

男籃教練楊哲宜再次感激學校主辦這場盛大的賽會，盼望下屆調整時間，邀請全世界更好、更出色的天主教大學隊伍，一起在輔大交流對抗，一同感受台灣熱情。

輔仁大學提供

輔仁大學男籃在主場奪下首屆亞太天主教大學運動會冠軍，圖為教練楊哲宜。 輔仁大學提供

輔仁大學男籃在主場奪下首屆亞太天主教大學運動會冠軍。 輔仁大學提供

輔仁大學女籃在主場奪下首屆亞太天主教大學運動會冠軍。 輔仁大學提供

首屆亞太天主教大學運動會籃球賽現場。 輔仁大學提供