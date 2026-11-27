桃園璞園領航猿隊今天正式宣布，與美籍中鋒威希（Jeff Withey）完成簽約。身高213公分、體重109公斤的威希現年36歲，以護框、籃板與禁區防守見長，擁有5年NBA資歷與歐亞多國聯賽經驗，也曾在PLG繳出亮眼成績，對台灣籃壇並不陌生。

威希出身美國NCAA名門堪薩斯大學，大學時期兩度獲選Big12年度最佳防守球員，2013年更共同獲選NABC年度最佳防守球員；生涯312次阻攻締造堪薩斯大學與Big 12聯盟紀錄，2012年NCAA錦標賽單屆31次阻攻也刷新賽會紀錄。2013年NBA選秀，他在第2輪第39順位獲選，先後效力紐奧良鵜鶘、猶他爵士與達拉斯獨行俠。

離開NBA後，威希轉戰土耳其、希臘、以色列、南韓與西班牙等聯賽，2024-25賽季首度來台征戰PLG，例行賽出賽20場，場均33.5分鐘攻下17.2分、14.8籃板、2.5助攻、2.3阻攻，其中有19場繳出得分及籃板雙十的表現，並以場均16.9分、16.6籃板獲選2025年3月單月最有價值球員，而不時在觀眾席現身的太太「威嫂」，更是成為場邊焦點。

2025-26賽季，威希效力璞園領航猿在BCL Asia-EAST曾交手過的印尼IBL的雅加達明燈（Pelita Jaya），例行賽場均16.5分、13.0籃板、2.6阻攻，曾單場攻下25分、26籃板，繳出雙二十的宰制級表現，並率隊挺進總冠軍賽。

威希是優秀的護框型中鋒，以身材與判斷封鎖禁區、保護籃板，攻守兩端都能穩定輸出。近年更是持續擴展投射範圍，將為璞園領航猿的禁區防守與籃板保護注入即戰力。

璞園領航猿球團表示，「威希是一位經驗非常豐富的中鋒，護框和籃板能力在PLG已經證明過，這幾年開發的外線能力，也能讓我們的進攻空間更開闊。他很了解台灣，也熟悉這個聯盟，能更快融入球隊；他的防守、籃板和對比賽的理解，都會讓我們變得更好。我們很高興他加入飛行部隊，也期待他和隊友一起朝三連霸的目標前進。」