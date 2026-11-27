台北台新戰神隊2026-27賽季「戰神前進校園」計畫正式開跑，邀請雙北各級學校共同參與，讓學生近距離感受職業球員魅力。球隊成立三年多來，已與逾30所學校展開校園交流，從籃球教學、校園活動到球員經驗分享，以多元形式推廣籃球運動。本賽季更擴大合作範圍，除了球員走進校園，也將邀請學生社團於戰神主場演出，提供躍上職籃舞台的機會。

過去台北戰神曾走訪南湖國小、和平實小、博愛國小及士東國小等學校，由球員擔任一日體育老師及籃球隊客座教練，亦曾於國北教大實小分享職業生涯與成長歷程；此外，也參與芝山國小、立農國小「兒童節上下課翻轉」活動，以及道明外僑學校、台北美國學校校慶等，透過籃球互動體驗與趣味遊戲，將運動元素融入校園節慶，讓更多學生接觸籃球。

隊長陳文宏談到，自己參與了多場校園活動，對他而言，走進校園最重要的是面對面互動，讓學生認識職業球員背後的故事，「平常大家都是在球場上看到我們，很難得有機會跟學生近距離聊天，也希望藉由自己的經驗，帶給他們一些鼓勵。」

台北台新戰神2026-27賽季「戰神前進校園」計畫正式開跑。圖／台新育樂提供

除了校園課程及活動，台北戰神也曾受邀擔任敦化盃青少年籃球賽、忠順盃3對3籃球錦標賽等基層賽事嘉賓。球員「澎澎」陳冠全更曾在新竹客場賽事中，答應石磊國小學童到校探訪的邀約，時隔近半年後兌現承諾，與五位隊友歷經近三個半小時車程，前往新竹縣尖石鄉石磊國小，參與體育、英文及數學等課程，陪伴學童共度校園時光。

「戰神前進校園」計畫即日起開放申請，凡雙北地區國小、國中、高中職及大專院校皆可參與，不限籃球校隊，無論是班級課程、社團活動或校慶，皆有機會邀請戰神球員走進校園。詳細活動內容及申請方式請見台北戰神官方社群平台，期待下一「戰」與你在校園相遇。