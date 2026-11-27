眼看勝利即將到手，希臘男籃卻在延長賽最後48秒遭遇難以置信的崩盤！2027年世界盃籃球資格賽，希臘在雅典主場迎戰喬治亞，延長賽最後不到1分鐘仍握有7分領先，沒想到喬治亞突然打出驚人的11比0攻勢，最終以92比88完成戲劇性逆轉，讓主場球迷難以置信，也讓雙方爭奪世界盃門票的局勢出現重大變化。

這場勝利讓喬治亞戰績提升至6勝3敗，在爭取2027年卡達世界盃參賽資格的道路上跨出重要一步。反觀希臘吞敗後戰績降至4勝5敗，在資格賽僅剩3場的情況下，晉級前景變得更加艱難。

除了轟下30分的里德（Marcquise Reed），曾短暫打過籃網和公牛的喬治亞前鋒申格利亞（Tornike Shengelia）無疑是贏球功臣，全場奮戰44分鐘，繳出25分11籃板5助攻的全能數據，特別是在延長賽最後時刻，他送出1次重要助攻並罰進4球，幫助球隊逆境求生。

這場勝負也讓世界盃歐洲區資格賽I組的競爭更加激烈。根據賽制，每組只有前3名球隊能取得2027年卡達世界盃的參賽資格，希臘目前以4勝5敗落後第3名達2場勝差，剩下3場比賽已經沒有太多犯錯空間。

烏克蘭在周四賽事開始前以6勝2敗領先I組，西班牙則在同日以93比62大勝蒙特內哥羅，戰績提升至6勝3敗，與喬治亞相同。蒙特內哥羅則以4勝5敗與希臘並列。

接下來，希臘將於周日作客挑戰西班牙，明年2月26日在主場迎戰烏克蘭，並於3月1日作客喬治亞，3場比賽都將直接影響世界盃門票的最終歸屬。

少了安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）助拳，希臘在世界盃資格走得跌跌撞撞，這場原本有機會拿下的勝利，卻因延長賽最後不到1分鐘的連續失誤而拱手讓人，不僅讓球隊吞下沉重敗仗，更可能成為左右世界盃晉級命運的重大轉折。