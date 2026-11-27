新北國王今天正式宣布，簽下具備強大自主進攻火力的美籍洋將努利（Landers NolleyII），這位曾在台灣職籃舞台展現驚人得分爆發力的全能得分手，將披上國王戰袍，為禁衛軍注入更具侵略性的外圍火力與終結能力。

現年26歲、身高201公分的努利，畢業於NCAA一級名校辛辛那提大學（Universityof Cincinnati），大學時期便以出色的得分效率與外線投射聞名，曾獲選AAC聯盟年度第一隊殊榮。轉戰職業舞台後，努利歷經NBA發展聯盟（GLeague）與歐洲職業聯賽洗禮，並曾來台效力新竹御嵿攻城獅，優異的身材條件、細膩的運球節奏與大心臟表現，多次在關鍵時刻接管戰局，寫下單場突破40分的代表作，讓台灣球迷留下深刻印象。

隨後他轉戰法國聯賽，期間繳出場均19.4分、4.1籃板、4.6助攻及高達38.4%三分命中率的全能數據，不僅站穩球隊進攻核心，更強勢獲選該賽季法國聯賽年度第一隊肯定，證明其身手在歐洲賽場同樣具備主宰力。

新北國王總經理毛加恩表示，「努利是一位進攻端極具破壞力的球員，他擁有201公分的鋒線身材，卻具備後衛般的持球創造力與外線投射威脅，他不僅非常熟悉台灣職籃的比賽節奏與對抗強度，也能在關鍵時刻為團隊拉開進攻空間、分擔得分重任。我們非常期待他融入教練團的戰術體系，與現有陣容產生強大的化學效應。」

再次踏上台灣職籃舞台，努利表示，「上一次在台灣打球的經歷非常難忘，這裡的競爭強度與球迷熱情都讓我印象深刻，很感謝新北國王球團的信任，我會用場上的拚勁與得分表現回饋大家，和團隊一起朝總冠軍邁進。」