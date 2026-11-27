高雄全家海神12月5日、6日「AQUAS FANTASY 海神范特西」全新主題周登場，首度與台灣原創角色品牌 BALLRU 跨界合作，主題周一系列限定商品，將海神嘻哈風格結合以台灣黑熊為主角的 BALLRU獨特手繪畫風，重新打造每位球員專屬插畫形象，邀請神隊友一同踏上奇幻旅程「AQUAS FANTASY」。

BALLRU 是個不擅長運動，卻什麼球賽都愛看的熱血運動迷。這次潛入深海奇幻主場，以 BALLRU 的世界觀重新詮釋每位球員，並保留各自的招牌動作與神情，球員在光影中層層堆疊，築起一座人物金字塔。立於頂端的是本次聯名限定的「海神BALLRU」，他頭戴金色冠冕、身披白色戰袍、手持三叉戟，伸手指向前方，力挺海神直取勝利。

胡瓏貿一眼猜中主視覺上化身為插畫版本的自己，「看髮型，跟平常拍照比較嚴肅的表情有像，當然還有厚實的手臂！最像的還是賀丹，髮型一目了然，隊友的神韻也唯妙唯俏。」胡瓏貿先前因左手手掌撕裂傷休兵兩周，本周已隨隊訓練，期待主場與神隊友見面。于煥亞也會心一笑，「畫風很可愛，本身就很喜歡這種Q版的畫風，是過往沒有的嘗試，神隊友可以期待將推出的聯名商品！」

搭配「AQUAS FANTASY 海神范特西」主題周，環廊也推出一系列遊戲攤位，「FANTASY SKILLS技術挑戰」、「FANTASY 我最神」及「FANTASY STARTING 5 夢幻先發名單」。「FANTASY SKILLS技術挑戰」，邀請神隊友跟隨 BALLRU 化身全能球員，隨機抽牌，挑戰三項籃球技術其中一項，完成挑戰，即可獲得AQUAS FANTASY 貼紙。

「FANTASY STARTING 5 夢幻先發名單」，提供海神球員插畫角色版，由神隊友排出專屬的先發 5 人，完成後請站在總教練位置，紀錄自己的夢幻陣容，社群打卡上傳，即可獲得 AQUAS FANTASY 貼紙。

「FANTASY 我最神」，依照主視覺球衣顏色深淺，將球員分成兩組，預測當天賽事總得分最高的球員組別，追蹤BALLRU IG，不僅可以領取FANTASY我最神預測券，正確預測成功還有機會獲得 AQUAS FANTASY聯名地毯，與BALLRU展開奇幻旅程。