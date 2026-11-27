男籃世界盃亞太區資格賽第二輪第二階段賽事點燃戰火，其中F組雙強日本與黎巴嫩今天交鋒，作客的日本雖然一度落後達14分，不過在下半場打出48：31的反撲攻勢，並靠著歸化長人霍金森（Joshua Hawkinson）貢獻24分、15籃板，搭配老將比江島慎決勝期連拿5分帶出7：0關鍵攻勢，最終以86：82逆轉奪勝，戰績來到7勝2敗，反超6勝3敗的黎巴嫩重回F組龍頭。

面對黎巴嫩主場在世界盃資格賽近11戰豪取10勝的氣勢，加上賽前對戰處於1勝5敗劣勢，日本今天開賽陷入苦戰。黎巴嫩開賽外線手感火燙，三分球一度投出7投7中，迅速建立領先優勢，甚至在二次進攻得分以14：4占據上風；但首波猛攻過後，黎巴嫩外線命中率急凍，隨後21次三分出手僅命中2球，讓日本隊得以在下半場逐步縮小差距並完成逆轉秀。

日本主帥桶谷大（Dai Oketani）賽前便點名，相當倚重比江島慎切入禁區破壞防線的能力，而這位經驗豐富的老將也在比賽尾聲挺身而出。倒數5分20秒，日本隊靠著比江島慎關鍵階段的搶分打出一波7：0攻勢，以75：70超前比數後一路守住勝果。

比江島慎賽前曾表示，自己重返國家隊正是為了幫助球隊拿下關鍵勝利、提前鎖定明年世界盃門票。談到客場作戰的心態，他直言客場氣氛特殊，一旦讓對手把氣勢打起來就可能陷入萬劫不復，「我希望自己能成為那個打破對手氣勢的人。」

日本在順利取勝後，分組賽以7勝2敗居F組龍頭，黎巴嫩則是以6勝3敗居次，在分組前3名將晉級世界盃正賽的情況下，日本晉級可說是八九不離十。至於這次第二階段賽事前面臨7名球員異動的南韓，則是以74：52擊敗卡達，加上中國大陸爆冷不敵沙烏地阿拉伯，兩隊同為5勝4敗，在比較正負分差後由南韓暫居第3名，中國大陸位居第4。