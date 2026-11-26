115學年度HBL女子組12強預賽第一階段最終日，南山高中演出戲劇性逆轉秀，以73：63擊敗金甌女中，收下開季3連勝，和衛冕軍陽明高中、北一女中在第一階段結束同以3連勝排在前段班位置；第二階段賽事將從12月19日起到27日移師新竹縣立體育館，產出最後8強隊伍。

南山首節陷入兩位數落後，第四節主戰大前鋒黃苡涵還5犯畢業，但金甌箭頭王妍心隨後領到畢業證書，關鍵時刻南山高一射手張紫彤突然找到準星，以一顆三分球加上5次罰球俱中，幫助球隊帶出一波10：2攻勢，奠定逆轉勝的基礎。

南山教頭文祺表示，賽前她們就是設定第一階段3場比賽要全勝，即便過程有些跌跌撞撞，頭號戰力指標林念臻還在首戰負傷，但其餘球員稱職填補起她缺陣後的攻防戰力缺口，特別是張紫彤、陳依依及曾珮如3名一年級生，都已獲得穩定出賽時間，並展現左右戰局的影響力，讓文祺更有信心面對接下來的各種挑戰。

資格賽組部分，隨著南湖高中今天以69Ｌ68險勝新竹高商後，4支從今年資格賽突圍的球隊已無戰績全勝隊伍；莊敬高職則是演出逆轉秀，以53：43擊敗普門高中。

莊敬一開賽便遭普門的遠程火力狙擊，但總教練吳敏賢並未改變防守策略，而是要求球員加快對位腳步，並努力扛住對手的身體碰撞，戰局就此翻轉。雖然莊敬第三節換上替補陣容後，單節只拿到4分，不過主戰班底回到場上便重新接管戰局，加上季前參與U18亞洲盃國家培訓隊的劉慧欣，再次稱職扮演「板凳暴徒」角色，以替補身份貢獻18分、3抄截，成為莊敬致勝關鍵。

在12強預賽第一階段賽事結束時，資格賽組的新竹高商、南湖高中及莊敬皆取得2勝1負戰績，無疑將讓第二階段的分組賽戰況更加白熱化，3連敗的普門則是面臨較大的晉級壓力。