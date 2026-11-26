高中時期有機會到小巨蛋領阻攻王，當時就讀高苑工商的謝侄豈卻因確診得隔離，獎項只能由隊友代領，UBA也不曾嘗到4強的「攻蛋」滋味，但今天碰台藝大他繳出開季新高18分，助隊以81：73擊敗台藝大，中止對戰3連敗，第一階段累積5勝1敗，寫下隊史新猷，讓謝侄豈到小巨蛋打球的夢想逐漸清晰。

謝侄豈大學原本就讀臺體大，上季轉至黎明學院，隊史首晉八強複賽，差1勝就可晉四強，但最後兩戰黎明連輸給臺藝、虎科第五作收，巨蛋夢碎。

今天謝侄豈先發24分鐘，三分球4投中2攻下開季五戰最高的18分，外帶4助攻4抄截，搭配泰銳23分14籃板，以81：73擊敗台藝大，謝侄豈說：「此役雖非八強複賽，現談晉四強，還言之過早，但本季黎明的不二目標，給我巨蛋四強、其餘免談」。

謝侄豈說，錯過高三在小巨蛋領阻攻王獎，一生從沒進過小巨蛋，別說打四強決賽，連演唱會都不曾進去聽過，「我的過去，從不知四強是啥滋味，本季理應是個人UBA 最後一舞，也是最後攻蛋機會，不容再有任何閃失。」

黎明教練吳建龍提到，上季原有絕佳機會一圓小巨蛋四強夢，但複賽最後2連敗，讓他刻骨銘心，昨天輸政大後，晚上特別由他帶領隊友學弟，重覆看上季複賽輸臺藝的影片，外加臺藝昨天跟健行拚到延長賽輸球，可能疲勞，今天黎明小有優勢，也把握住一戰止敗。

謝侄豈、泰銳合飆41分之外，張佑齊12分9籃板，田曜樂9分6助攻，幸宇勝8分4助攻，也都功在贏球。

臺藝開季四連勝後二連敗，連輸給健行、黎明，今天以黃上銘17分、6籃板最佳，莫切奇13分、徐堂琪11分，主控王威翔手感欠佳，只得2分、5助攻，決勝期最後2分多鐘，因大腿不適換下後沒再上場。