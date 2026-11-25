115學年度UBA富邦人壽大專籃球聯賽男一級預賽第一階段，今天上演5天來最血脈賁張的一役，健行科大一度領先10分，但第四節被上季第三臺藝大拉出11：2攻勢，反以66：71落後，靠大一菜鳥射手余玄胤三分彈、廖本謙切入，最後5.9秒陳威宇抄球上籃，回敬7：2，新外援賈馬爾壓哨火鍋，封阻臺藝的切入，73：73進入延長賽。

延長賽中，健行大二後衞夏友杰將功折罪，終場前16.3秒，罰球線弧頂的石破天驚三分球助隊86：83領先；臺藝暫停後最後一擊，剩8.3秒出現要命的短傳失誤，最終送余玄胤上罰球線，兩罰一中，落後4分的臺藝搶投三分球，被健行夏友杰拍下，讓健行以87：83收下勝利，也阻斷台藝大的4連勝。

夏友杰先發14分鐘只得9分，含致勝三分彈及最後一抄，他說，開季戰被臺師末節打爆，悶到不行，今天一路苦戰，最後那一投就是鐵了心，扳回前一失誤、高興做到。他說，最後那一抄的確有點冒險，抄不成被吹犯規有可能「四分打」追平2 OT，幸自己預測精準，同時強調，本季目標重返四強。

大一菜鳥余玄胤又飆7記三分球拿23分，含第四節末及OT各重要一投，備受教練劉孟竹肯定。他說，把握機會做該做的事。

陳威宇15分16籃板及3助攻4抄截，廖本謙16分6籃板9助攻，賈馬爾14分，都功在羸球。健行累計4勝1敗，教練劉孟竹說，領先10分後進攻出了問題，大家變保守. 低年級後衛經驗稍不足。他說，還好夏友杰及余玄胤的三分冷箭救駕。

臺藝閈季四連勝中止吞首敗，徐堂琪20分，王威翔17分13助攻，黃上銘11分13籃板，邱泓愷14分。