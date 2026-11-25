TPBL衛冕軍福爾摩沙夢想家可說是屋漏偏逢連夜雨，不僅近期傷兵滿營，總教練簡浩還在今天主場出戰新竹御嵿攻城獅前，因為身體不適前去吊點滴，儘管他仍趕回執教，但夢想家最終仍是以5分差距不敵攻城獅，苦吞4連敗。

夢想家今年開季傷兵狀況不斷，包括雙洋將班提爾與湯普金斯持續無法出賽，本土球員馬建豪、盧冠良與李德威也都缺陣，在土洋戰力都不完整的情況下，今天又在主場以5分差距不敵攻城獅，不僅苦吞4連敗，開季6戰也僅有1勝，絲毫不見衛冕軍氣勢。

對於今天在第四節一度吹起反攻號角追到僅剩1分差距，但最終仍是功虧一簣，夢想家總教練簡浩說：「最後幾分鐘防守策略沒做好，漏掉幾分，蠻傷的。今天前面防守強度是可以接受，把他們壓到80幾分，但就是要執行防守策略，對方有執行他們要的防守策略，讓我們只有70幾分，回去看一下影片做一些修改，希望可以專注在教練團的防守策略、進攻策略的細節。」

賽前才因為身體不適前去吊點滴的簡浩也直言，球隊目前的傷兵狀況確實造成一些影響，「多少有傷兵影響，輪替的方面跟之前配置有修改，7天4戰裡面要瞬間去修，真的很難。」

至於今天攻下14分的陳振傑也說：「其實進攻不是我們現在的問題，防守我們需要更專注，去執行策略，尤其在關鍵時候要更該去執行、專心完成目標。」