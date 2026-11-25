115學年度HBL女子組12強預賽第2日，今年2月初受傷左膝十字韌帶撕裂傷的永仁高中188公分中鋒喬麗爾，終於在相隔292天後重新踏上聯賽舞台，即便上場不到5分鐘，2次出手皆落空，但抓下1顆籃板，並在一對一防守時展現牽制力，幫助永仁高中最後以99：67大勝淡水商工。

永仁高中總教練時超傑表示，喬麗爾的傷勢早已痊癒，體脂肪甚至降到17%，並已開始跟著球隊一起訓練，只不過，尚未進行實戰對抗；12強複賽首戰敗給永平高中後，時超傑決定提早「開箱」喬麗爾，先讓她在戰況許可之際登場感受HBL氛圍，再逐步安排回場步調。

時超傑說：「如果這個階段不讓喬麗爾上場，第二階段要面對更多前段班球隊，她可能更沒有機會出賽。現在每次喬麗爾上場，大約就是先『體驗』個2分鐘，等這個階段賽事結束後，再開始調整她的訓練強度與份量，讓出賽時間越來越穩定。」

喬麗爾將近9個月沒有參加比賽，回歸的第一戰就是HBL聯賽，她坦言自己有點太亢奮，「光是站上場就很開心，還可以一對一守住對手，代表我的身體沒有問題，只不過，投籃真的要好好再練。」

喬麗爾的回歸，無疑是永仁高中的一劑強心針，時超傑也透露，當喬麗爾在場上那短短不到5分鐘的時間，他們終於可以嘗試一些半場系統戰，若再加上這個階段因傷高掛免戰牌的張祐寧也回歸，本屆永仁高中的「天際線」將會是她們逐鹿中原的重要武器。

上個賽季錯失三連霸的北一女中，今天以81：54輕取苗栗高商，順利以2連勝為新賽季開局，不過總教練駱燕萍不諱言，相較於前幾個賽季，本屆北一女中的「先發組」還不夠穩定，因此，這個階段的3場比賽，她們將會在搶勝的前提下，磨練各項戰技術課題。

「我們本季兩位先發控球選項陳柔安及高子喬都還沒有進入狀況，陳柔安有點太想靠個人火力幫助球隊，高子喬則是有點傳太多，導致我們的『先發組』好像不如過去強勢，我希望這兩人可以更平衡一點，而且要能夠隨時切換攻傳模式，我們的進攻端才會更有侵略性。」駱燕萍說。

北一女中此役共有4人得分達兩位數，其中以先發射手張薰文的16分最高，從板凳席出發的朱美嫙貢獻14分排在第2位，但北一女中全場30次三分線外開火僅命中7球，明顯與駱燕萍理想中的「跑轟」還有一段落差。

資格賽循環組部分，首役雙雙吞敗的南湖高中與普門中學今天正面交鋒，南湖高中除了靠著區域防守成功壓制普門中學進攻火力外，前一場比賽只拿4分並5犯畢業的高一潛力股林宜臻，此役更回神貢獻14分、10籃板、6抄截，成南湖高中最終以70：51奪勝的關鍵功臣。

南湖高中教練張菀柔賽後就直言：「若想挑戰八強席位，這個階段只有輸1場球的額度！我們賽前練了很多區域防守，主要就是為了要對付普門中學，而林宜臻第一場比賽不在狀況內，賽後我特別跟她聊了很多，畢竟，她不但是我們寄予厚望的球員，她的狀況也會影響整個團隊，所以這個點一定要正常發揮，我們才有機會搶勝。」