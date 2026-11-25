開季前5場比賽僅拿下1勝，其中包括近期3連敗的TPBL衛冕軍福爾摩沙夢想家，今天繼續在主場迎戰新竹御嵿攻城獅，第四節攻城獅一度領先達到18分，儘管夢想家在比賽最後9分鐘一度吹起反攻號角追到1分差距，但卻在比賽最後4分鐘熄火，最終就以78：83苦吞4連敗。

夢想家上賽季奪下隊史成軍首冠後，本季衛冕之路卻陷入困境，開季至今僅拿下1勝，包括上周在主場接連敗給海神與特攻，苦吞一波3連敗，其中主力前鋒馬建豪還在與海神之戰受傷，包括今天與攻城獅之戰在內，連續2場比賽缺陣。

在背負著止敗壓力下，夢想家今天在主場卻又陷入苦戰，上半場與攻城獅打了半場的低比分焦土戰，第三節夢想家更是全面熄火，單節僅有14分進帳，讓攻城獅帶著16分領先進入第四節。

第四節初攻城獅一度取得高達18分領先優勢，但夢想家霍爾曼連續命中兩記三分球，加上攻城獅接連發生失誤，以一波17：5的攻勢，在比賽最後6分多鐘時追到僅剩4分差距。而夢想家的追擊也還未停歇，在林俊吉又投進三分球，於比賽最後5分鐘追到僅剩1分差距。

不過關鍵時刻攻城獅靠著劉丞勳跳投與德魯的三分球，在比賽最後1分42秒再度取得6分領先，反觀夢想家關鍵時刻再度因為失誤誤事，最終攻城獅就以5分差距取勝，夢想家則是苦吞4連敗，開季前6戰依舊僅有1勝。

攻城獅今天以德魯攻下24分、16籃板最佳，蔡辰綱則是有16分、5籃板，曾柏喻12分、5助攻。夢想家則以霍爾曼23分最佳，陳振傑與林俊吉則分別有14分與15分進帳。