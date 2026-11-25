115學年度UBA富邦人壽大專籃球聯賽公開男一級預賽第一階段持續在文化大學進行，臺灣師大今天碰台灣科大飆分破百，最終以104：77輕取相隔兩季重返一級的臺科大，第二勝終於入袋，累計2勝3敗。臺師大教練李秉鴻說，26及27日最後2戰依序對中原大學和地主文化大學，務必要拿下，4勝3敗進入三及四階段，力拚重回八強。

開局臺師即掌握大局，比賽成為雙方兩大射手對飆場面，臺師李翊銨首節拿6分，含1外線，臺科李恩君更猛，單節2記三分球拿12分；第二節李翊銨回敬3記外線在內的11分，李君恩4分，上半場17：16，兩人扯平。

但臺師多點開花，尤其中鋒廖子程禁區打點多次得手，李翊銨全場5記三分球拿20分，繼開季戰7球31分生涯雙新高後，找回手感。李翊銨說，三連敗悶到不行，今天稍一吐怨氣；至於臺科李君恩全場20分，惜難挽開季五連敗。

臺師的得分破百飆分秀，共5人得分兩位數，廖子程21分、12籃板6助攻，繼首役後又「雙十」，大一菜鳥張凱恩12分，華宸及墨臣各10分；臺科除李君恩，陳冠仲11分、潘謙毅10分。