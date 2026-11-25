隨著2026年九合一選舉進入倒數計時，台灣職業籃球大聯盟TPBL本週末特意未安排賽程，副秘書長程柏仁表示，希望鼓勵大家返鄉行使公民權利。

2026年九合一選舉將於28日登場，涵蓋22縣市首長與地方民代等多項公職，同時被視為2028年總統大選前哨戰。

其中，TPBL聯盟本週末沒有安排賽程，衛冕軍福爾摩沙夢想家分別於25日、27日在主場面對新竹御嵿攻城獅、台啤永豐雲豹後，接著是12月2日新北國王主場迎戰台北台新戰神，為了就是鼓勵所有人參與民主。

TPBL副秘書長程柏仁接受中央社採訪時提到，投票的機會大約2年才有一次，行使投票權是一件極為珍貴且重要的事情，尤其TPBL聯盟球迷以年輕族群為主，其中不少人可能是首投族，因此站在聯盟立場希望取得平衡，在提供運動娛樂之餘，也兼顧公民權利行使。

除了球迷之外，程柏仁補充，考量到球員、球團及賽事相關從業人員需求，期許大家不必因為賽事安排而往返奔波，所以在賽季初規劃賽程時，就已經特別將本週賽事排開，讓所有人有充足時間返鄉投票，「鼓勵大家珍惜每一次參與民主、行使公民權利的機會。」