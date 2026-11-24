115學年度HBL男子組16強預賽落幕後，女子組12強預賽今天在高雄鳳山體育館接力登場，首日賽程就出現驚奇，上季第6名的永平高中「下剋上」以75：68擊敗上季奪後季軍的永仁高中，青奧3對3國手馮佳萍從板凳出發攻下全場最高的27分，成永平致勝功臣。

永平高中總教練陳佩欣透露，由於馮佳萍聯賽前有非洲達卡青奧，大約1個月沒有隨隊訓練，那段期間，其他球員也漸入佳境，因此賽前教練團特別討論後決定讓馮佳萍從板凳席出發，沒想到，意外造就這名「板凳暴徒」扮演球隊致勝功臣。

馮佳萍從過去兩個賽季的先發戰力核心，到本季首戰以替補上陣，自己坦言還在調適，不過無論什麼角色，只要有機會上場，便會全力以赴，尤其打完青奧後更敢進行身體對抗，接下來也誓言延續強勢風格，全力幫助永平高中爭取八強席位。

本季女子組12強預賽賽制大改版，前季八強隊伍先進行單循環賽，前6名直接晉級本季八強，從今年資格賽突圍的4支球隊，則要進行兩個單循環賽制，前兩名隊伍將與八強循環賽的7、8名球隊，再進行一個循環的外卡賽，決定本季最後兩張八席席位。

上個學年度初嚐HBL冠軍滋味的陽明高中，本季首度亮相便以90：61擊敗傷兵累累的苗栗高商，但總教練李台英仍給了「不及格」的分數。

李台英直言：「相較於前一個賽季，我們這場比賽的防守強度及攻守轉換速度都明顯沒有達到教練團的預期，尤其場上球員有太多個人想法，缺少團隊共識，這是我們必須要修正的環節。畢竟，陽明高中一直不是仰賴個人能力『解題』的球隊，必須要有更多團隊配合，才能與HBL列強抗衡。」

面對全新賽制，李台英認為，需要再觀察對戰狀況，畢竟首戰對手苗栗高商因遭遇傷兵問題，此役就沒有選擇硬拚，而對陽明高中而言，現階段的目標也就是先維持在前段班位置，並儘可能讓多一點球員上場感受聯賽節奏與氛圍，逐步累積到八強賽真正決勝時刻的可用之兵。

資格賽循環組部分，在今年資格賽雙雙以「分組一」晉級的新竹高商與普門中學今天正面交鋒。普門185公分主戰中鋒陳俐妤日前練球時腳踝與膝蓋受傷，這階段的3場賽事都無法上場，因為如此，讓新商「雙塔」175公分王靖岑與176公分吳昕恩得以在油漆區發揮強大牽制力，兩人雖僅聯手攻得23分，卻抓下33顆籃板，其中包含15顆進攻籃板，成新商以61：57致勝的關鍵。