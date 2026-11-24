115學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男一級預賽第一階段，尋求7連霸的衛冕軍政大，今天碰台師大11人得分、5人達兩位數，點點開花下以119：86輕取臺師大，開季四連勝，且連四場破百，再寫「宇宙政大」另一新猷，超越112學年度及上季都是開季連三場破百。

政大跨5季連勝已推進至78連勝，也送給今天生日的第一助理教練黃子軒特別禮物。現場接受全隊切蛋糕祝福的黃子軒說，低調慶生，願望之一肯定是政大繼續連勝、連霸。

謝昀達今天替補19分鐘，三分球7投中4拿22分，全隊之冠，也是開季四場他個人雙最高。

主帥陳子威說，一貫作風，12人輪番上陣，團隊至上，另是歡迎大三控衛林恩宇傷癒歸隊，首戰贏文化但傷了鼻子及腳踝的大一菜鳥後衛謝旻耕，連休兩場後，今天也2度擔綱，且沒有生澀感。

林恩宇先發22分鐘，得10分、4籃板、2助攻、4抄截，他說：「傷已OK，休前3場不礙事，沒適應問題。」

謝旻耕替補18分鐘拿7分，外帶開季兩場最多的7助攻4籃板，他說：「鼻樑傷確定得動手術，本階段結束後開刀，三、四階段戴護鼻罩上場，一樣可打，但得儘量減少碰撞。」

政大第一節即31：14拉開，比賽已無懸念，謝昀達22分最高之外，徐得祈17分，大二前鋒傅雋堯13分及兩年來最多的16籃板、及唯一籃板上雙，首度「雙十」，強力外援波波卡16分12籃板，持續「雙十」，新外籍生丁威拿14分6籃板。

臺師開季戰贏健行後，已三連敗給黎明、臺藝、政大，累計1勝3敗，但射手李約三分球11投中7飆25分，兩年來雙新高。

教練李秉鴻肯定李約說，雖仍輸球，但他做了該做的事。大一菜鳥張凱恩13分4助攻，主控莊政隆12分、5助攻，墨臣11分及籃板助攻各5，另一菜鳥黃紹恩10分，開季四戰最多。