115學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男一級預賽第一階段，22日對臺科艱辛收下第二勝的健行科大，休兵一日沉澱後，今天逢上季第11中原大學，健行在菜鳥余玄胤個人秀帶動下，首節即轟40分、開季最高，最終108：64大勝，贏44分開季最多，本季首破百。

來自彰縣成功的余玄胤，高三助隊首度打進HBL男甲8強，進入健行從板凳出發，今天三分球11投中7、兩分球5中3，攻下29分、4籃板，僅1失誤，效率超高，大一菜鳥球季才第四場，就寫個人雙新高，超越第二場對地主文化的16分。

開季四戰余玄胤三分球共30投中13、命中率4成3，健行開季走得有點跌撞，他卻閃亮一顆星，愈有新人王味道，但余玄胤說：「個人獎不重要，從沒想新人王問題，一切順其自然，團隊至上，先幫健行重返四強、回小巨蛋，也是我個人生涯首度攻蛋，才是重點。」

今天寫下多項個人新猷，以健行學長謝亞軒為學習目標的余玄胤說：「賽前教練沒說什麼，我替補上場後，感覺不錯，就果斷出手，隊友又很給力，而愈有信心。」他接著說：「說來奇妙，來健行後，我習慣上網看學長過去打UBA的片段，今天賽前正好手機滑到109學年度健行與政大的八強複賽，學長謝亞軒、政大洪楷傑兩名射手上演三分球對飆。」

第一節40：9早奠勝基後，第二節健行被中原倒打25：22，反少得3分，三、四節各回敬18：16及28：14後，才破百大勝。教練劉孟竹不是很滿意說：「儘管大贏，但除首節靠菜鳥余玄胤帶動 40分大局，後三節都不及格，尤其防守，明天起三連硬戰，如持續此等防守，這很危險。」

建行目前累計3勝1敗， 本階段最後三戰依序對迄無敗績的臺藝、政大、黎明，挑戰及考驗才要開始，健行主帥劉孟竹說，端看球員如何自我證明，健行仍是一線強隊。

健行點點開花，廖本謙19分、7籃板，季前政大轉來的大三前鋒馬駿颿，連兩場拿18分，楊皓祥11分；中原開季苦吞4連敗，林家睿12分、葉秀政10分。