BWF年終總決賽將於12月9日在中國杭州登場，今天公布各組參賽名單，台灣包括男單周天成、女雙許尹鏸/林芝昀、混雙葉宏蔚/詹又蓁，其中周天成自2018年改制以來第7度參賽。

世界羽球總會（BWF）年終總決賽，是從過往的「黃金系列大獎賽總決賽」、「超級系列總決賽」延續而來；參賽資格與積分計算方式從2018年更改至今，並且定名為年終總決賽（World Tour Finals）。

BWF年終總決賽積分排名與世界排名不同，是取球員當年度所有參加的比賽中，積分前14高的賽事加總，最終男單、女單、男雙、女雙、混雙各取積分前8名進入總決賽。

台灣羽球一哥周天成，從2018年改制以來，除了2021、2023年沒有取得資格外，已經7度取得門票；現年36歲的他，曾2度闖進4強，今年他以第7種子身分再闖年終賽，要力拚搶下冠軍獎盃。

只不過世界排名第5的周天成近況不是太好，從10月下旬的法國羽球公開賽算起，近4場比賽2場止步16強、2場首輪淘汰。

今年的年終總決賽男單項目，也開始呈現世代交替的情況，包括積分排第1的法國好手小波波夫（ChristoPopov）、印尼新星法漢（Alwi Farhan）、華裔加拿大籍的賴俊浩，都至少是2002年以後出生的球員。

至於首度取得年終賽參賽資格的混雙葉宏蔚、詹又蓁，同樣以第7種子身分參賽；葉宏蔚告訴中央社記者，「等了好幾年終於取得年終賽的門票，希望可以打出自己最佳表現，先從分組賽晉級再說。」

葉宏蔚、詹又蓁在今年名古屋亞運拿下羽球混雙銅牌，他們為了備戰年終賽，也特地放棄上週超級500的香港羽球公開賽。