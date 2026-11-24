高雄全家海神職業籃球隊外援加爾文，上週面對福爾摩沙夢想家繳出TPBL生涯新高27分、16籃板、3抄截、2助攻，效率值31的全能數據，今天獲選聯盟單週外援MVP。人在巴西備戰FIBA世界盃美洲區資格賽的他感謝上帝，並歸功隊友的協助，才能守住這場關鍵勝利。

加爾文此役獲27分含2記三分球，8罰7中的穩健表現，下半場攻下17分，並有多次精彩暴扣，率隊守住勝果。他表示季初加入海神至今，自己持續不斷適應亞洲球風，如今漸入佳境，「很開心，對於獲獎心懷感恩，感謝上帝之外，也要謝謝我的隊友，攜手合作為球隊守住重要一勝。」

自22歲起代表巴西國家隊出賽，加爾文在結束與夢想家賽事隔天旋即搭機返國，備戰即將在家鄉聖保羅登場的FIBA世界盃美洲區資格賽，交手美國與墨西哥，這也是他連續第5年披上巴西戰袍。

加爾文說：「這是我們爭取奧運的第二循環，為國出征是我的榮幸，希望幫助巴西爭取世界盃資格外。我也會將累積的經驗帶回球隊，在未來關鍵時刻能發揮優勢。」