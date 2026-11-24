桃園台啤永豐雲豹隊今天宣布簽下38歲巴勒斯坦籍全能前鋒桑尼（Sani Sakakini），補強球隊禁區戰力，總經理顏行書表示，桑尼在台灣的實力與表現備受肯定，更是極具名望的領袖型洋將，期待他強悍的心理素質與球風能為球隊文化帶來正向助益。

自2007年開啟職業生涯的桑尼，曾征戰中國大陸CBA並長年代表巴勒斯坦國家隊征戰國際賽。他在台灣職籃資歷完整，先後效力裕隆、太陽、領航猿與國王，曾獲選T1聯盟年度第一隊，更於2024-25賽季助隊勇奪TPBL總冠軍；2025-26賽季效力國王期間繳出場均24.6分、10.6籃板、2.6助攻的全能表現。

儘管隨後因左膝前十字韌帶受傷返國復健，桑尼仍展現驚人意志力，僅花296天便重返賽場，並接連效力科威特籃球俱樂部（Kuwait BC）及敘利亞職籃勁旅阿爾瓦赫達(Al Wahda)，總經理顏行書表示，球團一直在觀察桑尼傷癒復出後的各項數據與表現，對其健康狀況無虞。

顏行書特別強調，簽下桑尼非常關鍵的一點，在於他與總教練羅德爾及制服組理念高度契合。此外，本土核心高錦瑋與林信寬職業生涯已邁入第四年，正逢接下領袖重任之際，引進資深的桑尼能扮演導師角色，幫助新生代主力掌握領導技巧，他說：「桑尼在場上的影響力有目共睹，我們希望借重他在場上求勝的渴望與強悍心理素質，帶動年輕球員共同成長。」

再度回到熟悉的台灣賽場，桑尼興奮地表示，「能回到台灣我真的很開心，過去總是以對手身份與雲豹交手，如今能加入球隊一起並肩作戰，感覺非常好。」他也強調自己為了從傷勢中恢復付出極大努力，身心皆已做好準備，迫不及待重返台灣。桑尼也熱情向雲豹球迷喊話，他表示過去兩季對雲豹主場的狂熱氛圍印象非常深刻，期待能早日與大家在主場見面，並期盼球迷們繼續進場為雲豹加油。