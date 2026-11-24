台灣職業籃球大聯盟（TPBL）今天公布2026-27賽季例行賽第6周MVP，本土球員由新北中信特攻隊阿巴西拿下，外援歸屬高雄全家海神隊加爾文（Gabriel Galvanini），上周末分別作客福爾摩沙夢想家隊，在攻防兩端展現不同的球場價值，幫助球隊帶走客場勝利。

繼第三周以單場29分的亮眼表現摘下本土MVP後，特攻「黑豹」阿巴西本周展現更全面的攻防身手，單場繳出14分、7助攻、4籃板及3抄截，效率值24。相較於過往令人印象深刻的得分爆發力，阿巴西此役透過持球突破、進攻串聯與防守壓迫，展現得分之外的影響力。

特攻此役共有6人得分達雙位數，全隊累計32次助攻，其中阿巴西就貢獻7次。在團隊進攻火力充足的情況下，阿巴西除了自身的進攻威脅，也透過傳球為隊友創造得分機會，並在防守端保持積極性。從第三週的得分爆發到本週的攻防串聯，阿巴西以不同方式幫助球隊取得勝利，此役助特攻以115：98拿下二連勝，也迎來本季第二個單周本土MVP。

海神外援MVP加爾文則在上周六的比賽中攻下27分、16籃板，另有3抄截及2助攻，效率值31，得分與籃板皆為全場最高，雙雙寫下個人本季新高。面對衛冕軍夢想家，加爾文以穩定的得分輸出與籃板掌握，成為海神此役的重要戰力。

除了得分與籃板表現，加爾文在防守端也貢獻3次抄截，為球隊創造更多攻守轉換的機會。賽後他特別肯定團隊的防守執行，也期待透過後續賽事進一步提升團隊默契。

海神最終以107：90擊敗夢想家，終止跨季對戰6連敗，持續位居聯盟龍頭。加爾文以本季代表作助球隊突破對戰僵局，榮膺第六周外援MVP。