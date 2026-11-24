台北富邦勇士隊迎來第三年參賽東亞超級聯賽（EASL）賽事，本季小組賽共計六場，目前已於客場完成兩場賽事，取得一勝一敗的勇士將於12月9日、12日重返主 場台北和平籃球館，分別迎戰上季日本勁旅長崎維爾卡與澳門昊駿。此次主場賽事特別以台灣元素為核心，打造充滿在地特色的主場氛圍，號召球迷進場應援，一同感受台灣熱情與籃球魅力。

勇士主場活動精彩豐富，規劃「投出天際」、「Team Taiwan」、「遊玩台北」及「勝線在 腕」四大闖關攤位，完成闖關即可於兩日分別獲得比爾造型開瓶器或勇士隊徽金屬鑰匙圈。此外，兩日賽事進場球迷皆可獲得東超應援手舉牌，現場還有「神預測活動」者，參與球迷有機會將好禮帶回家。

除了場邊活動，場上演出同樣精彩，兩日開場舞皆由Fubon Angels帶來熱力演出，12月9日中場舞將由「FA 168」Fubon Angels 鄔語葶、Jessy、呱呱、陳愉、 Laynee精心準備；12日由Fubon Angels mini 芋妮、彤玥帶來的演出。

球迷期待的近距離互動機會也將登場，12月9日賽前勇士將舉辦Fubon Angels見面會，由陳愉、貝兒、Laynee、呱呱、小芊出席，12日賽後則將舉辦勇士球員簽名會，邀請車侑城、克羅馬、李啓瑋、林俊佑、陳冠中、萊恩遠與球迷近距離交流。本次活動開放本季季票球迷（MVP 席、年度助攻王席、最佳第六人席）參與抽籤，另可透過於勇士主場限定店單筆消費滿1688元取得參與資格，詳細參加辦法與名額資訊請依官方公告為準。

目前勇士12月主場門票皆已開賣，球迷可透過勇士售票網及勇士售票App購買。