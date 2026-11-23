115學年度HBL男子組16強最終日，隨著錦和高中和基隆商工搭上晉級末班車，12強複賽隊伍全數就位，12月14至20日將首度在新竹縣立體育館點燃八強門票爭奪的戰火。

本屆HBL男子組12複賽的最後一席，由錦和高中與中信高中上演晉級決定戰，錦和雖有3名三年級主戰班底因傷高掛免戰牌，但他們從一開賽便以「全員皆兵」的車輪戰模式，從第一道防線就給對手施加龐大壓力，最終以80：68搶下關鍵勝利。

錦和總教練賴運昌表示，本季的團隊身材條件不夠突出，勢必得在防守端下更多苦工，才有機會與HBL列強抗衡，不過也因為本屆可用之兵較多，即便一、二年級生不少，但只要上場都敢衝鋒陷陣，相信這一勝，給了他們更多信心與成長的養分，接下來到了12強，他們將有更雄厚本錢爭取繼續前進的契機。

錦和此役先發五人拿下38分，板凳陣容則貢獻42分，其中以替補身份上陣的黃柏鈞攻得全隊最高19分，在球隊搶勝過程中扮演關鍵角色。

另一場攸關晉級資格賽的關鍵比賽，由基隆商工出戰本季「最後一舞」的新民高中。雖然新民一開賽展現頑強鬥志，首節結束時還以25：22領先，但基商第二節逐步找回跑轟節奏，最後在單場命中12顆三分球的遠程火力掩護下，以96：84奪勝，相隔10個賽季再度踏進12強。

基商老教練詹敏邑表示，這批球員的條件沒有特別突出，因此必須仰賴團隊共同解讀比賽，並製造攻守轉換機會來搶勝。而16強預賽輸給南山高中，以及面對新民高中一度陷入苦戰，主要是球員太在意個人數據，卻忽略團隊配合，詹敏邑直言：「我們不可能靠個人能力贏球，全隊一定都要跑起來，並先從防守端開始施壓，才有機會爭取到勝利的一線生機，而接下來的12強複賽，我們也得要以此模式來搶勝。」

12強複賽將先分兩組進行循環賽，A組包含南湖高中、光復高中、松山高中、彰縣成功、能仁家商、高苑工商，B組則有東泰高中、南山高中、基隆商工、三重商工、錦和高中、北市成功，分組前3名總計6隊直接晉級八強，分組4到6名則是得透過外卡賽，爭取最後兩張八強席位。