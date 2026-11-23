首屆「2026亞太天主教大學運動會」男子籃球賽，地主輔仁大學迎戰韓國檀國大學，兩隊勢均力敵、賽況膠著，但最後關頭，檀國大學打出一波8比0攻勢，輔大反撲未果，最終就以73比78落敗。儘管首戰無緣留下勝利，總教練楊哲宜盼望球員藉由交流賽，磨合球隊陣容，為接下來富邦人壽UBA大專籃球聯賽新球季備戰。

「比賽的勝負雖然很重要，但絕對不會是最重要的事情。」楊哲宜表示，現階段以準備UBA為主，盡量輪替調動避免球員受傷，希望經由這次國際比賽過程中發現缺點，盡快調整，特別是今年剛加入的外籍生奧馬里與米可，都需要時間熟悉球隊體系與台灣球風。

東道主輔大此役在中美堂作戰，超過千名球迷進場為地主加油打氣。首節以17比14領先，上半場遭到對手反超，末節開打前雙方僅1分差距，但關鍵時刻被檀國大學一波帶走，以5分之差吞敗。其中兩隊外線為勝負分水嶺，輔大全場三分球24投僅中2，檀國則是21投9中，超過四成命中率。

「輔大是很仰賴外線的球隊，那第一場往往最難打，球隊又慢熱，這都是接下來要修正的課題。」楊哲宜指出球隊今年夏天到中國、日本移地訓練，球員透過與不同對手對抗成長，學習對方優點，改善自身缺點，寄望這季UBA有所突破。

輔大男籃隊長葉羿宏，第二年擔綱重任，他表示自己並不習慣主動開口，但球隊過去比較少有人跳出來發聲，因此教練期許他凝聚團隊，他也學著如何溝通、帶領隊友。

「在我們低潮或者是落後的時候，就是要跳出來講話。」葉羿宏認為，隊長除了要以身作則，更要適時挺身而出，他覺得這場檀國大學，除了傳導球與外線準度，對手在逆境中的鬥志相當值得借鏡。

大四的他覺得檀國大學落後時一點也不慌亂，場上、場邊都不斷有人出聲鼓勵隊友，最後順勢逆轉比分。這種互相力挺的能量，就是球隊可以學習的地方，他期待在亞太天主教大學運動會中，與各國隊伍交手，吸收不同球風與拓展籃球視野。他坦言這季應該是個人UBA最後一年，盼望不留遺憾，目標先進八強、再拚前進小巨蛋。

首屆亞太天主教大學運動會，於11月22日至27日舉行，匯集9個國家及地區、20所大專校院、超過700名選手參與。楊哲宜非常感謝輔大校長藍易振規劃，以及全校各系師生共同投入，「台灣有大學能夠辦這樣的國際賽，真的很不容易，能夠成就且開啟這場盛會，真的很珍惜也很重要。」他期盼亞太天主教大學運動會未來能越辦越盛大，邀請更多國內外頂尖勁旅齊聚輔大交流。

輔仁大學(紅衣)迎戰韓國檀國大學。 輔仁大學提供

輔仁大學(紅衣)迎戰韓國檀國大學。 輔仁大學提供

韓國檀國大學。 輔仁大學提供

輔仁大學(紅衣)。 輔仁大學提供

輔仁大學(紅衣)迎戰韓國檀國大學。 輔仁大學提供