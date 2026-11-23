上季勇奪隊史首冠的福爾摩沙夢想家，27日晚間7點將在主場臺中洲際迷你蛋迎戰桃園台啤永豐雲豹，並舉辦「Ring Night」主題日。賽前特別安排冠軍戒指頒發儀式，由夢想家總經理韓駿鎧親自為球團高層、制服組及球員送上冠軍戒指，球團邀請所有「我夢家人」齊聚主場，共同見證這份榮耀。

本次頒發的「2026 夢想家總冠軍戒」，攜手百年珠寶世家JHENG Jewellery打造，以18K鍍金搭配璀璨白鑽為主體，細節處處蘊含奪冠印記。戒面中央立體鐫刻「2026 CHAMPIONS」字樣，並以客製切割綠寶石拼嵌出標誌性的夢想家「D」字隊徽，上方總冠軍獎盃更以單顆美鑽點綴球體；戒頂外圍環繞奪冠陣容球員背號，兩側則分別刻有征戰標語「OUR TIME」及每位成員的專屬姓氏與背號。此外，戒環底部細膩刻劃季後賽與總冠軍賽系列賽比數，運用綠寶石與白鑽交織象徵各場勝負軌跡，戒圈內側更隱藏刻印「DREAMERS FAMILY」字樣，象徵「家人」永遠是團隊最核心的情感連結。

為與球迷分享奪冠喜悅，球團特別準備「Ring Night」主題折扇作為入場禮，內藏刮刮樂驚喜，球迷有機會將「2026 夢想家總冠軍紀念冠軍戒（球迷版）」帶回家，幸運中獎者將於中場領取由夢想家董事長田壘親自頒發的冠軍戒指，進行合照留下別具意義的奪冠回憶。

經典場邊活動「夢想突襲」攜手潮流平台AREA 02，完成指定任務的球迷即有機會獲得熱門的「寶可夢 30 週年精英訓練家寶箱 ETB（美版）」卡牌遊戲禮盒。AREA 02取得多款官方授權TCG卡牌販售資格，提供線上平台及實體卡牌販賣機兩種購買方式，包含航海王、鋼彈、七龍珠及寶可夢等熱門卡牌，其中寶可夢英文版僅於實體販賣機販售，致力於提供便利多元的購買體驗，讓消費者輕鬆享受開包、收藏與分享的樂趣。

另於暫停時間的互動環節，女孩將隨機邀請球迷參與眠豆腐推出的「你爭我豆」，爭取品牌好禮。金車持續為D-FANS會員準備專屬兌換好禮，並再次舉辦「金車 LUCKY ZONE」，隨機抽出幸運座位區，區內球迷皆可獲得品牌準備的補給品。

繼上週再次推出冠軍系列商品，夢想商城也將於27日「Ring Night」主題日特別推出球迷期待已久的「2026夢想家總冠軍紀念冠軍戒（球迷版）」，透過這枚別具意義的冠軍戒指，將奪冠的感動化為珍貴收藏。

夢想家本週迎來平日主場賽事，25日迎戰新竹御嵿攻城獅、27日碰桃園台啤永豐雲豹，Formosa Sexy 成員三上悠亞也將於兩場賽事中應援，目前兩場主場門票持續於全台ibon機台及ibon售票系統販售中。