新竹御嵿攻城獅球團今天正式宣布，簽下26歲的前鋒霸分（KJ Buffen），身高201公分、體重104公斤的他將披上5號戰袍，以優異身體對抗性與全面進攻手段幫助攻城獅注入更多攻守能量。

霸分於大學時期曾先後就讀NCAA一級名校密西西比大學與阿拉巴馬大學伯明罕分校，大四與大五賽季場均穩定貢獻超過10分、6籃板；2023年畢業投入職業賽場後，霸分足跡遍及歐洲與大洋洲，首年便在芬蘭頂級聯賽繳出場均14.6分、6.5籃板表現。隨後他轉戰紐西蘭職籃，並在該賽季攻下場均16分、9籃板。

近兩年霸分轉戰亞洲籃壇展現更優異的得分能力，特別是在高強度與身體對抗著稱的菲律賓職籃。2026年他受邀加盟PBA傳統勁旅麥諾尼亞熱點徵戰PBA總督盃。霸分身為球隊進攻發動機，多次上演單場30分以上的飆分秀，在12場出賽中，他平均可攻下25分、11籃板，外線命中率達54％。

總經理張樹人提到，霸分在菲律賓賽場的高強度對抗下，證明了自己攻守全能的特性，不僅擁有優異的切入破壞力，更重要的是終結能力，「相信他在歐洲與菲律賓累積的實戰經驗與全能身手，能迅速融入團隊體系，幫助球隊在攻防兩端大幅提升競爭力。」

總教練威森也對霸分的加入充滿期待，他說：「我們一直在尋找能夠串聯團隊、兼具機動性與對抗性的鋒線戰力，我們會幫助他盡快融入團隊體系，讓他能在既有的攻守體系內展現出他的優勢。」

霸分已於本週抵達新竹，霸分也興奮地向獅紫軍喊話：「非常開心能來到臺灣，在來之前就知道攻城獅這幾年是以團隊球風著稱，很期待我們團隊之後的化學效應，之前在菲律賓打球時，我就非常佩服亞洲球迷對比賽的投入程度，所以我已經迫不及待想在攻城獅主場出賽，盡我所能地幫助球隊拿下更多勝利。」