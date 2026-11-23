由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟，22日在台大醫學院體育館的U12組2賽事中，由本季四戰全勝的麗山國小迎戰同樣保持不敗的 Thunder Wolves，雙方均未曾有過交手紀錄，在首節即互有攻防僵持不下，麗山國小僅以8：9微幅落後，次節Thunder Wolve主控沈柏安多次犀利切入能裡能外、加上禁區悍將許瀚文的籃板優勢，上半場麗山國小便以14：21落後，雖然易籃後能維持7分差距進入決勝節，不過仍不敵沈柏安聯手許瀚文合力拿下安28分，最終以33:44吞下本季首敗。

麗山國小教練涂翊韋賽後檢討此役表現，他說：「球隊在防守籃板的掌握度上較為欠缺，卡位不夠積極，導致錯失不少籃板球；進攻端方面，團隊的輪轉與導傳速度也偏慢，仍有待加強。」不過涂翊韋始終向孩子們灌輸「勇敢防守、不要害怕對手，並對籃框展現強烈慾望」的觀念，他也期許小球員能透過參與U19聯盟賽事、與各俱樂部好手交鋒的歷練，進一步提升一對一的能力與進攻變化。

雖然球隊無緣延續連勝，但隊長楊鎧帆依舊是場上最耀眼的存在。本季場均繳出12分、6籃板，正負值高達 +22.0的他，只要站在場上就能幫助球隊擴大優勢；這場面對強敵，他再次扛起進攻重任，攻下9分、6籃板，並積極切入製造犯規，留下罰球8罰5中的成績。

賽後楊鎧帆謙虛得只給了自己「還不錯」的評價，並提到此役在運球與護球上更加紮實，已經能做到「不用看球也可以用力護球」。聊到欣賞的偶像，他毫不猶豫地說出高國豪的名字，尤其佩服他在關鍵時刻的宰制力及投籃的準度。他也說父母幾乎每場都會到場邊為他加油是他在場上最大的動力來源。

除了隊長之外，陣中僅相差四分鐘出生的異卵雙胞胎兄妹陳尚岳與陳尚暄，在進攻端同樣效率驚人。哥哥陳尚岳貢獻一記三分外線，外帶1抄截、1籃板，妹妹陳尚暄則貢獻2分、1籃板，兄妹倆今日聯手寫下投籃命中率百分百的亮眼表現。

涂翊韋指出，由於該學區僅有麗山國小發展籃球，學校目前正著手朝成立女籃的方向邁進，並積極建立麗山國小與麗山國中的銜接體系。

他大讚陳尚暄在女生球員中運動能力非常出色，且平時讀書表現不俗，球隊給予她實戰與專項訓練的磨練，並非要求她未來一定要走上籃球路，而是希望在球技與課業兼顧的前提下，為她開拓更多元的未來選擇。

兩人平時在場上偶爾會提醒彼此傳球或發球位置；但並無傳說中的「心電感應」能力，私下則常會互相比較表現，但問起誰比較強，兩人卻異口同聲地笑稱彼此實力「差不多」。

麗山國小異卵雙胞胎兄妹陳尚岳（左）與陳尚暄。圖／U19籃球聯盟提供