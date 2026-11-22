115學年度HBL男子組16強預賽今天進行完第三日賽程，各組戰況更加明朗，C組南山高中以2連勝提前晉級後，能仁家商跟進以51分差轟下首勝，兩隊相繼搭上12強複賽列車，彰縣成功與東泰高中也都無懸念提前以2連勝晉級；北市成功則是扭轉最多落後17分劣勢，最終以96：94逆襲擊敗泰山高中，奪下B組最後一張12強入場券，淘汰掉曾經的冠軍隊伍泰山。

目前本季12強已有10隊就位，明天16強預賽最後一天，就看哪兩支隊伍能搭上12強複賽末班車。

預賽首戰以3分差吞敗的能仁家商，今天重整旗鼓面度新民高中，一開賽便打出17Ｌ0強攻開局，並靠著單場命中11顆三分彈的兇猛遠程火力，最終以107：56勝出，同時提前確定晉級12強。

能仁總教練李正豪表示，由於葉以勒負傷缺陣，全隊僅剩謝瑋恩的HBL聯賽經驗較豐富，因此預賽第一戰面對到企圖心更強烈的基隆商工時，全隊在攻守兩端都顯得相對被動，如今雖順利晉級，但李正豪說：「這個階段狀況太差，12強複賽開打前要調整的細節太多，我們沒有本錢放慢腳步。」

由於同組的南山以2連勝提前鎖定晉級資格，能仁首戰雖以3分差敗給基隆商工，但基商與新民尚未碰頭，因此能仁先以得失分差優勢晉級。明天預賽最終日，基商若勝出將無懸念晉級，若是新民取勝，加上能仁不敵南山高中的附加條件，就會由新民搭上12強複賽列車。

預賽D組方面，兩大強權東泰高中及彰縣成功雙雙以2連勝提前踏進12強。彰縣成功本季頭兩戰一共豪取222分，東泰則攻得202分，兩隊皆在進攻端展現強大壓制力。不過，雙方教練也都異口同聲表示，球員在出手選擇部分還是不夠果決，明天兩強正面交鋒，將先「試水溫」，作為日後調整的依據。

今天最關鍵一戰，莫過於北市成功與泰山高中再度於「晉級決定戰」狹路相逢。去年資格賽，北市成功就是在最後的外卡驟死戰擊敗泰山高中晉級16強，這次兩隊在16強預賽最後一役強碰，北市成功上演驚奇逆轉秀，最終以96比94奪勝挺進12強。

此役兩隊一開賽便擦出激烈火花，泰山高中靠著主攻手詹竣丞單場35分的強勢火力，一度領先多達17分，但北市成功從第三節開始提升防守強度，一步步縮小差距，加上泰山高中主控柳焜彥打到雙腿抽筋，戰局在最後4分鐘左右風雲變色。

雖然北市成功三年級後場要角王振嘉也一度因頭部流血受傷而退場治療，但最後決勝時刻，王振嘉先2罰中1穩住領先陣腳；最後2.52秒，北市成功發球進場後，王振嘉把球往空中一拋，隨著時間終了，北市成功的12強門票戲劇性入手。

北市成功總教練蔡君豪賽後表示，相較於上個賽季，本屆泰山高中的成熟度更高，不過自家球隊把重點擺在防守端，尤其落後到17分時，蔡君豪特別強調：「如果只想搶分，一定很難縮小差距，一定得要先想辦法降低失分，才有機會翻盤，很開心球員真的靠防守拚到這張晉級門票。」

王振嘉雖在決勝關頭背著4次犯規，還一度負傷退場，而北市成功當時也成功逆轉戰局，但到了最後時刻，蔡君豪仍決定把王振嘉擺上場「壓陣」，以確保勝利到手，他解釋說：「王振嘉受傷退場時，確實一度激發大家的拚戰鬥志，但最關鍵的時期，我們還是需要他在場上的安定感，而且他對勝利的強烈渴望，一直是我們力抗HBL列強的關鍵能量。」

王振嘉此役繳出23分、6籃板、4助攻、3抄截的全方位攻防成績單，高丞閎則是以高達6成2的投籃命中率，攻下全隊最高的30分；泰山主攻手詹竣丞輸出全場最高的35分，林辰安也攻下19分，可惜最終仍未能跨越北市成功這道宿命的關卡，本季停在16強。