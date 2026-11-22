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PLG／高國豪飆32分、李盛新三度暴扣 獵鷹逆轉賞領航猿開季4連敗
台南台鋼獵鷹隊的新成員高國豪和新秀李盛新，今天在成功大學中正堂主場聯手，高國豪狂轟加盟獵鷹的新高32分，其中12分集中在決勝節，李盛新則是放送灌籃秀，下半場三度暴扣，包括最後4秒灌進保險分，助隊以97：94賞給衛冕軍桃園璞園領航猿開季4連敗。
領航猿尋求3連霸卻遇開季大低潮，且當家球星盧峻翔因膝蓋動刀至少缺陣3個月，今天首節雖在關達祐9分領軍下一度取得11分領先，但獵鷹首節打完先追到22：25，三節打完更以70：70追平。
第四節比分一路拉鋸，今天板凳出發的高國豪挺身而出，單節12分包括最後14秒的突破上籃，讓獵鷹取得95：91領先；領航猿洋將伯朗雖馬上飆進三分彈，但領航猿防守出現漏洞，讓獵鷹找到籃下空檔機會，李盛新最後4秒雙手暴扣還造成領航猿譚傑龍犯規，接續罰球他雖失手但又自己搶下進攻籃板，秒數也走完，讓獵鷹驚險以3分差主場止敗。
高國豪昨天攻下24分已是加盟新高，今天再推進本季新高到32分，他透露關鍵是保持信心，「有機會就不斷製造機會得分，也藉由自己創造機會給隊友。這是場很棒的比賽，『背靠背』很辛苦，不容易，比賽過程膠著，我們堅持到最後拿下勝利，很謝謝隊友，謝謝你們。」
今天攻下14分的李盛新繳出職業生涯代表作，他提到東超好表現後沈寂了一段時間，「我的優勢就是爆發力比別人好一點，在球場就不要害怕，展現自己的能力和能量。」他也將好表現獻給來自柬埔寨的媽媽和家人，並強調自己還有許多可以加強的細節，回去會繼續看影片，精進自己。
領航猿洋將伯朗今天攻下22分，史密斯也有21分、14籃板「雙10」演出，無奈仍吞下開季4連敗，排名暫居聯盟「爐主」。
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