115學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男一級預賽第一階段，尋求七連霸的「宇宙政大」，昨天破百大勝臺科大，主帥陳子威公開向子弟兵喊話「大二學弟跳出來」，今天開季第三戰徐得祈再飆23分，另送出平生涯最多的12助攻活絡攻勢，12人都得分8人上雙，含4名「大二」，141：64輕取中原大學。

政大本季3連勝且得分都破百，已是政大107學年度重返一級，迄今9季的第63場破百，141分更是政大107學年迄今9季，預、複、決賽共打190場，單場最高得分，締造隊史新猷。

比賽成為政大自家的紀錄大戰，主帥陳子威說：「雖是題外話，但本季目標肯定24連勝、七連霸，如順利完成，跨5季合計將98連勝，還差2勝才百勝，得下季116學年度前兩場連贏才能達標。」回歸主題，陳子威說：「不問對手是誰，政大一貫態度、作風，就是全力以赴，登錄的12人最好都上場，團隊至上原則下，球員各憑本事、良性競爭。」

「Kiki」徐得祈拿23分，開季連三場上雙，12助攻平個人生涯最高，外帶4籃板3抄。開季就上緊發條，「Kiki」連三場各先發23或24分鐘，效率超高，失誤合計僅7次，助攻則各5、6、12，共23次，場均7.7，跟得分23.3，雙雙高居排行榜第一。

連三場卯勁拚，徐得祈說：「不累、不累，上場就是要拚，因一哥不是頭銜、而是責任。」主帥陳子威肯定徐得祈的態度說，「一哥」都拚成這樣子，學弟怎能不跟進，他稍稍欣慰，昨天對大二球員喊話，四名「大二」有聽進，今天先發的張鈞淮拿14分，傅雋堯11分7籃板，板凳出發的陳均維11分4籃板，謝昀達11分6籃板，外帶兩年來最多的6助攻。

陳均維上季菜鳥打五場，得分都個位數，場均4.2分4.6籃板，今天得分一舉上雙，命中率也高，他說，小有開竅，會更努力。政大另三人得分也上雙，鄒子羲11分，外援波波卡21分15籃板持續「雙十」，新外援丁威拿17分8籃板。中原開季尚未開胡，葉秀政、李威志各11分。