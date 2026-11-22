上季奪下隊史第一座冠軍的福爾摩沙夢想家，本季以TPBL衛冕軍身份挑戰連霸，但今天以98：115不敵新北中信特攻，吞下主場連敗不說，開季1勝4敗成績在7隊中墊底，讓總教練簡浩形容「放太鬆」。

夢想家昨天90：107不敵高雄全家海神，今天碰特攻第二節僅拿16分，半場已陷入46：69落後，下半場進攻回神仍沒能追回失分，以17分差吞下主場「背靠背」敗場。

連兩天被對手得分破百，簡浩反省今天策略上沒有做好，「放太鬆，可能防守強度沒有改變他們節奏。」今天攻下15分的夢想家後衛張宗憲也說，今天防守沒能做好既定的計畫，「今天和昨天都被對手得超過一百分，後面要再調整，防守上要幹強悍，不能讓對手得那麼多分。」

夢想家上季奪冠，新賽季表現卻不見衛冕軍氣勢，張宗憲強調不會因為上季奪冠就放鬆，「我們的目標還是冠軍，去年的冠軍是去年的事，重新開始。」

上季無緣季後賽的特攻，本季改由費雪執掌兵符，今天奪勝是本季首度連勝，費雪認為本戰團隊助攻32次，失誤控制在15次，對球員整體攻守十分滿意。

特攻雖奪連勝卻傳出傷情，「後場魔術師」林韋翰第二節讀秒階段抄掉蔣淯安的球後卻腳步打滑拉傷，當下就向板凳區示意，下場後後兩節都沒再上陣。

只留下上半場出賽12分鐘拿11分成績，林韋翰透露左大腿有拉傷狀況，自身感覺是還能打，不過教練為保護自己，下半場就沒有再上陣。

特攻洋將強斯今天攻下26分、12籃板都是全場最高，奈迪21分，另名洋將猛士18分、7籃板、6助攻，本土也有阿巴西14分貢獻；夢想家以高柏鎧18分最高，林俊吉16分是本土最佳。