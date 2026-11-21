本賽季展開衛冕之旅的福爾摩沙夢想家隊，開季卻接連遭遇打擊，在前3場比賽僅拿下1勝後，今天在主場迎戰來訪的高雄全家海神隊，全場又發生平聯盟紀錄的30次失誤，最終也以17分差距吞下敗仗，賽後總教練簡浩也直言，球隊需要修改的問題非常明顯。

上賽季奪下隊史成軍首冠的夢想家，今年開季至今僅在主場擊敗海神拿下過一勝，其中失誤問題成為一大因素，包括今天的單場30次失誤在內，開季前4場比賽就有兩戰失誤在20次以上。

對於今天的失誤問題是否與球隊相隔14天才再度出賽有關，夢想家總教練簡浩則認為，「隔比較久沒有比賽，可能唯一藉口是命中率。但失誤這種東西，可能是策略沒有執行好。我也跟球員說過，落後時更需要靠團隊，靠團隊才能打得愈來愈順。」

簡浩也強調，球隊當前最明顯需要修改的問題非常明顯，「去年開季我們也有一次29次失誤，30次失誤真的很難贏，尤其30次失誤時我們還得90分，要修改的地方很明顯。但明天還有一場比賽要面對，中信特攻隊也是一支防守很強的球隊，我們必須要去執行戰術，減少失誤。」

至於今天攻下26分外帶8籃板、6助攻的蔣淯安也直言，「今天開賽心態比較鬆一點，一開始沒有準備好，整場大家專注度比較不好，失誤真的就是最大重點。這與我們是不是衛冕軍沒有冠軍，因為冠軍已經是上季的事情，我們這一季還是保持挑戰者心態。」