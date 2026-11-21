P聯盟開季未嚐敗績富邦勇士於今作客台南成大體育館，迎戰台鋼獵鷹，挾著兩大洋將克羅馬28分及馬可21分均貢獻兩位數得分，從開賽就一路保持領先，終場以104：85拉出3連勝戰績，穩居聯盟第一寶座；受到注目勇士車侑城與獵鷹高國豪對決，高國豪以創本季新高24分優於車侑城14分表現，然而勇士洋將優勢演出，仍讓獵鷹臣服。

先前獵鷹作客勇士當時以31分之差吞下敗仗，今天回到主場全力尋求復仇機會，但勇士得分王克羅馬強勢進攻，加上馬可手感升溫，首節就一度拉出21：11領先差距，成了獵鷹難以跨越鴻溝，雖首節獵鷹追至19：26結束，但次節比賽，獵鷹即使一度藉由高國豪三分命中追至4分差，卻在後半段還是讓勇士拉開差距，半場終了43：56，獵鷹帶著兩位數差距進入下半場。

場外陷家事風波的高國豪，並未影響場上表現，於今天半場就得了12分，下半場再進帳12分，合計24分，刷新本季開戰對領航猿得13分紀錄，不過，第三節比賽仍由勇士洋將主導，車侑城火力補上，獵鷹只能依賴高國豪得分為主，三節落後20分，末節獵鷹終究無法挽回差距，吞下本季第二敗，戰績3勝2負排名聯盟第二。

今年加盟勇士的車侑城，前兩戰平均得17分，他與高國豪對決，更是賽季重頭戲，此役車侑城得分火力雖不如前兩役，但卻送出個人新高7次助攻，協助球隊取得勝利。