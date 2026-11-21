高雄全家海神隊今天作客福爾摩沙夢想家隊主場，在團隊共送出29次助攻並投進18記三分球下，最終以17分差距終止對戰夢想家的6連敗，也揮別前一次作客遭上演20分逆轉秀的陰影，賽後海神總教練齊科也直言，對戰夢想家本來就不是一件容易的事情，但球員今天將備戰的東西都應用到場上，成為贏球關鍵。

海神今年開季首戰作客夢想家主場，在上半場大幅領先夢想家的情況下，最終卻遭到逆轉吞敗，而那一勝也是夢想家開季至今唯一拿下的一勝。但雙方今天再度在夢想家主場碰頭，海神這次未再讓領先優勢溜走，靠著6人得分上雙的流暢團隊進攻，以17分差距帶走勝利，開季前6戰收下4勝，繼續穩居龍頭。

在帶領球隊終止跨季對戰夢想家的6連敗後，海神總教練齊科也直言對於球員能將備戰時的重點發揮在場上表示滿意，但他同時也對今天比賽過程中多次有球員在空中遭遇碰撞後驚險落地的狀況提出看法，希望裁判能夠更加保護球員。

齊科強調，如果聯盟要站在保護球員立場，必須讓他們在空中有空間能夠落地，避免受傷的狀況發生，「我們在練習時，我也常告訴球員不要做這種動作，也希望台灣籃球大環境能夠進步，希望大家可以安全一點。我就曾遇過球員在空中被撞後，失去平衡落地後兩隻手腕斷掉的情況下，希望裁判能盡量把關這些東西，維護球員的安全。」

而今年開季後一度遭遇傷病問題的海神賀丹，今天則是以替補身分登場拿下生涯新高的17分，他賽後也直言，今天這場比賽可能是他開季以來最健康的一次出賽，「當然季前我可能有遇到一些亂流，不過過了就過了，希望接下來能維持健康。」