TPBL戰績龍頭高雄全家海神隊在今天作客福爾摩沙夢想家隊主場下起三分雨，在團隊猛轟18記三分球下，整場比賽一路壓制進攻熄火的夢想家，最終海神就以107：90終止對戰夢想家的6連敗，並繼續坐穩戰績龍頭。

身為TPBL衛冕軍的夢想家，今年開季前3場比賽僅拿下1勝，與攻城獅隊並列墊底，反觀上季墊底的海神，今年開季前5戰就拿下3勝，與國王隊並列領先。不過今年夢想家唯一拿下的一勝，就是在主場落後海神20分的情況下逆轉勝出。

兩隊今天在夢想家主場洲際迷你蛋再度交手，上半場海神外線火力全開，包括上周缺陣的賀丹今天從替補出發，上半場就投進兩記三分球拿下9分，與于煥亞、加爾文、杭特等人聯手開砲，團隊前兩節就投進10記三分球拿下53分。

反觀在主場出賽的夢想家，今天上半場火力盡失，尤其是馬建豪開賽後不久就扭傷一度退場，上半場僅有蔣淯安一人獨挑大梁，拿下場上最高的16分，但夢想家仍是以12分差距落後海神。

易籃後，海神持續火燙手感，賀丹與杭特第三節再度聯手投進4記三分球，一度將領先差距擴大到19分，但在該節最後1分多鐘夢想家找回手感，包括霍爾曼、林俊吉接連投進三分球，追到僅剩11分差距。

第四節初海神拉出一波8：2攻勢奠定勝基，最終海神就在團隊6人得分上雙位數下，以17分差距輕取夢想家，終止跨季對戰6連敗。海神今天以洋將加爾文拿下27分、16籃板表現最佳，于煥亞則有15分、9助攻，從板凳出發的賀丹與杭特合計投進8記三分球分別攻下17分與19分；至於夢想家則以蔣淯安26分、8籃板、6助攻最佳，但整場比賽並未得到太多隊友援助。

對於球隊終止對戰夢想家6連敗，其中包括揮別前一次作客夢想家主場從領先20分遭到逆轉的陰影，于煥亞賽後說：「我們今天打得很團隊，球不斷流動，找到對方最弱的點去打，盡量去製造一些小優勢，再去做延伸。上一場在這個主場，也是領先20分被逆轉，今天中場大家就互相提醒，一樣事情不要再發生，團隊有展現韌性，專注度放在球場上。」