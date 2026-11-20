115學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽，公開男一級預賽第一階段今天在陽明山文化大學體育館點燃戰火，7天將進行28場（23日休兵），開幕戰由上季第3名台灣藝大、睽違兩季重返一級的台灣科大擔綱。台藝名古屋亞運3X3國手徐堂琪轟進全場最高23分、12籃板外加4助攻，幫助台藝最終89：74順利首勝，搶下開門紅。

亞運過後就不曾再打正式比賽的徐堂琪，回歸第一場如此準頭，他說：「名古屋回來後，有一段時間，我還小受傷，但熬了過來，得以有不錯的現況，面對新季UBA挑戰，且難度更甚過往，因我們肯定得先保四、再尋求突破。」同為大四的主控王威翔12分、6助攻，黃上銘16分、7籃板，黃上銘說：「已很適應，跟隊友愈match。」

台藝多點開花，快意新季首勝，也送給本季重返一級的台灣科大，一個另類見面禮。外籍生飛尼克斯返國，本季新補4枚菜鳥，含徐堂琪的北科附工小學弟莫切奇、北市開南的高杰熙、台中東山的趙睿健，以及高市三民家商的當家前鋒蔡豐吉，今天其中3人短暫替補，UBA處女秀小留回憶。

台科上次打一級是112學年度排第14名，降至二級兩年後，上季拿冠軍，本季重返一級，陣中有4人兩年前打過一級，含大四3人林展丞、黃培鑫、嚴世傑，外加出身花蓮體中的碩一中鋒張智昕。林展丞、黃培鑫、張智昕此役都先發，搭配李君恩、蔡聖柏，全隊都很珍惜，學長尤其享受畢業前有機會拚一級。

李君恩拿全隊最高的19分，含13罰中8，另有6籃板、4助攻，林展丞12分、7籃板、5助攻、3抄截，黃培鑫11分、5籃板、8助攻，張智昕11分、3籃板。

台科資深教練李永祥說：「或許今天不算是震撼教育，但台科課業很重，無法練太多球，且幾名大四生都已報考碩班，得多做準備，今天整體表現已很不錯。」他強調，雖平常心看待重返一級，但還是要拚保級，本階段7戰，設定至少2勝，鎖定中原、地主文化。