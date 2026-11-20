新北國王與航空品牌「星宇航空」展開跨界合作。於新莊城堡打造前所未有的「星級主場體驗」，不僅設置專屬品牌體驗區，更將航空特有的「免費升艙」驚喜直接搬進球場大螢幕，為全場球迷創造尊榮感與沉浸感的觀賽旅程。

星宇航空於新莊主場環廊特別規劃品牌互動體驗區，例行賽期間有充滿趣味與科技感的品牌遊戲互動基地，現場提供球迷專屬的打卡點、互動遊戲及限定品牌周邊活動，讓進場不僅是看球，更是全家大小與球迷好友打卡同樂的派對。若球隊進入季後賽後，預計於主場重磅推出限定打造的「星宇航空 VIP LOUNGE」。將星宇航空備受讚譽的高規格貴賓室氛圍移動至球場，提供舒適尊榮的休憩空間與絕佳觀賽視野，為熱血季後賽增添頂級精緻的質感享受。

本次合作把航空旅客最期盼的「座位免費升艙」搬進球場，於新北國王主場賽事進行期間，球場中央大螢幕將啟動「升艙環節」，由現場鏡頭隨機捕捉並揭曉幸運球迷，當場將原本座位直接升艙至「星宇 VIP 席」！將飛行中的驚喜感與球賽的高潮張力完美交織，大幅提升現場球迷的互動參與感，更深植星宇航空尊榮、精緻與驚喜不斷的品牌形象。

新北國王營運長齊文駿表示，「球隊目標帶給球迷特別的觀賽體驗與球場文化，星宇航空在服務品質上一直維持著業界標竿，我們非常榮幸能與星宇航空攜手，將精品航空的細緻精神融入職籃賽事，讓所有走進新莊體育館的家人們，都能感受到如同飛行般的非凡體驗，與新北國王一同在新莊主場振翅高飛、航向勝利。」