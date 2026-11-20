桃園璞園領航猿籃球隊今天正式宣布，與本土後衛劉承彥完成簽約。身高173公分、體重77公斤的劉承彥現年25歲，來自南投、擁有賽德克族血統，主打控球後衛，以切入、速度、防守壓迫與組織串連見長，在球場上有著「法拉利」的暱稱。

2023年劉承彥在PLG選秀會第二輪第8順位獲高雄鋼鐵人選中，正式踏上職業舞台。後曾轉戰SBL彰化璞園柏力力，23場例行賽場均貢獻4.7分、2.8籃板，更送出3.0助攻、1.5抄截，組織與防守兩端的影響力有目共睹。曾單場繳出9分、6助攻、5抄截，並在末節串連隊友完成逆轉。

領航猿球團表示，「承彥的速度和防守積極度，是我們後場需要的能量。他上季擔任主控、扛起組織責任，這一年在比賽閱讀上都有明顯成長。他就像一具新的引擎，能讓我們的推進和轉換再快一點。我們希望他在輪替中帶來節奏變化和防守壓迫，幫助領航猿飛得更快、更遠。」

此外，領航猿也宣布與洋將強森（Javan Johnson）終止合約，強森即日起正式離隊，領航猿球團表示，「謝謝強森這段時間為球隊的付出。他在場上非常投入，也很努力融入團隊，我們尊重並感謝這段合作，祝福他接下來的職業生涯一切順利。」