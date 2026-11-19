115學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽，今天進行公開女一級預賽第一階段最後一天賽事，首戰就小爆冷門，上季第七清華大學，面對過去遭遇7次一勝難求的「天敵」、也是尋求二連霸的世新大學，「一姊」張聿敏領軍，開局就一路壓著衛冕軍打，第四節初最高領先16分，儘管最終遭到世新逼入延長賽，但最終仍由清大以89：88險勝，拿下隊史對戰首勝。

清大頂住壓力，完成不可能任務，一戰中止跨季對戰的7連敗，隊史首勝世新。清華開幕戰6分小輸佛光大學後，連贏北商、世新，第一階段2勝1敗，比預期好，教練說，首拚六強的目標不變，且更有信心。

清大3人得分上雙，張聿敏26分10籃板，連3場「雙十」，外帶6助攻3抄截，近況奇佳，包含OT重要的6罰中3。但賽後她一度情緒崩潰，因身為學姊，最後一季UBA，想帶學妹首晉六強，乃至尋求籃板后二連霸，自我壓大超大，外加求好心切，雖續飆高分，但OT6罰只中3，自己無法接受。「哭過就好」，張聿敏說：「勝利歸全隊，得謝謝學妹廖妤涵，最後 14.7秒2罰全中，補回稍早我連兩次2罰中1。」

清大8人上場全數得分，充分詮釋團隊作戰，且不分先發板凳，一戰撂倒「巨人」世新，今天的單日「最佳團隊」寫照。今天戲劇止敗，總教練謝文偉說：「球員太可愛了，是她們自己拚來的，尤其大幅領先變落後，卻展現不服輸的精神、拚勁，讓人感動。此役應是清華女籃史上，最具代表性的戰役及勝利之一，也寫下隊史新頁。」

世新吞首敗，米都愛巴高揚拿20分6籃板3助攻，繼昨天贏臺北大學飆生涯新高22分後，連兩戰破20，施佩儀16分，連兩天上雙，林映樺得15分，王逸汝12分8籃板4助攻，外籍中鋒圖塔妮12分9籃板。

對落後16分先追平再超車，最終功敗垂成，教練林紀妏不太能接受，尤其防守欠佳，讓清華45分鐘轟進89分。最後一擊未獲裁判青睞，施佩儀、圖塔妮的出手，都沒哨音，只能認了，但她同意，有時輸球可刺激一下球員，未必是壞事，下次要回。