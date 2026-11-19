台鋼獵鷹後衛高國豪的妻子18日晚間在Threads貼出新竹地方法院民事判決書，寫下「台灣的法律真的很保護加害者，但也沒關係，我是原告A」。判決書以A、B、D代稱當事人、未揭露真實姓名；依其貼文，她自稱為案中的原告A。

新竹地院115年度訴字第843號判決指出，原告A與訴外人D結婚並育有未成年子女。A主張，被告B明知D已婚，仍自今年1月底起透過LINE傳送逾越一般異性朋友分際的親密訊息、照片與視訊內容，侵害其婚姻共同生活的圓滿、安全與幸福，因此請求100萬元精神慰撫金，被告B在庭上則承認雙方有不當聊天，但主張往來僅限於通訊軟體，未曾單獨見面、共同出遊、共宿或發生實體親密接觸；她也表示，部分具性暗示的話題由D主動開啟，先前道歉是針對聊天內容失當，並非承認曾發生性行為。

法院審理後認定，雙方的對話、影像與視訊互動確實已逾越有配偶者與異性合理社交往來的界線，屬不正常往來及親密舉止，侵害原告基於配偶關係所享有的人格身分法益，且情節重大，不過法官也明確指出，僅憑通訊內容與影像，尚不足以直接推論兩人曾發生性行為。因此，法院並非就性行為與否作出認定，而是依已確認的通訊互動，認定被告構成侵害配偶權，法院綜合被告行為、原告所受精神痛苦，以及雙方身分與經濟狀況後，判處被告應賠償25萬元，原告其餘75萬元請求駁回。此案屬民事侵害配偶身分法益案件，判決書載明當事人若不服，可依法提起上訴。

高國豪今年5月曾針對私人紛擾公開致歉，當時表示已與妻子進入離婚協商程序；其妻隨後則透過聲明表示，仍盼以子女最佳利益為優先、維護家庭完整，雙方說法不同，針對這次判決引發的討論，台鋼獵鷹今天回應，事件涉及球員個人私領域，球團不便介入或評論，也不會過問球員私人生活，盼外界將焦點放回球隊賽事與球員場上表現。