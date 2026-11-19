開季至今苦吞3連敗的PLG衛冕軍桃園璞園領航猿隊今天正式宣布，美國籍前鋒史密斯（Chris Smith）加入球隊陣容，身高206公分、體重98公斤的史密斯現年26歲，可勝任小前鋒與大前鋒，是一名能持球推進、兼具得分與籃板的全能型前鋒。

史密斯出身美國大學籃球名門UCLA，並獲選NCAA Pac-12聯盟年度第一隊與年度最佳進步球員。2021年選秀落選後，史密斯在G League球隊累積職業養成，2024年夏天轉戰加拿大CEBL Montreal Alliance，成為生涯轉捩點，20場出賽場均上場30分鐘，繳出15.6分、8.7籃板、2.2助攻，兩分命中率57%。

亮眼表現隨即為他打開歐洲大門，2024-25賽季，史密斯加盟以色列聯賽Ironi Kiryat Ata，30場出賽場均上場30分鐘，攻下16.3分、7.8籃板、2.4助攻、1.5抄截，兩分命中率56%，單季送出73次助攻。近兩個賽季，史密斯都在歐洲對抗性最強的聯賽之一希臘甲級聯賽（GBL）證明自己。

領航猿球團指出，以戰力定位而言，史密斯進攻端以切入與禁區終結為主要武器，兩分命中率長年維持在52%以上，並擅長製造犯規；籃板是他最具辨識度的標籤，進攻籃板尤其積極，能創造大量二波進攻；防守端抄截與火鍋兼具，轉換時更能快下拖車終結，與璞園領航猿一貫強調的快節奏攻守轉換高度契合。

璞園領航猿球團表示，「我們需要一位身材夠、跑得動、敢往禁區衝，又能在籃板端做出貢獻的前鋒，史密斯正是這樣的球員。他能打三、四號位，能自己持球推進，也願意做搶板、補防這些不起眼的工作，歐洲聯賽的對抗經驗也已經過檢驗。他的加入，會讓我們的鋒線輪替更有彈性。」